Benfica-presidenten innrømmer at João Félix kan forsvinne: - Vi gjør alt vi kan for å beholde ham

Har blitt koblet med både Manchester United og Manchester City den siste tiden.

Ryktene har svirret en stund rundt det portugisiske stjerneskuddet João Félix. Benfica-unggutten har vært i fyr og flamme denne sesongen, og har siden blitt koblet med flere av de største klubbene i Europa.

Allerede i april ble det meldt at flere storklubber, blant dem Manchester United og Manchester City, fulgte tett med på utviklingen til tenåringen. Den gangen meldte RMC, ved journalist Mohamed Bouhafsi, at unggutten ville forsvinne fra Benfica denne sommeren.

Det har også blitt rapportert av London Evening Standard at João Félix står øverst på ønskelista til Ole Gunnar Solskjær denne sommeren. Tidligere har United sikret seg walisiske Daniel James fra Swansea.

120 millioner euro

Skal man tolke uttalelsene til Benfica-president Luis Filipe Viera, så tyder mye på at både City og United sitter på veldig gode kort dersom de ønsker å sikre seg 19-åringen denne sommeren.

Ifølge The Mirror skal Viera nærmest ha innrømmet at slaget kan være tapt hva angår å beholde supertalentet på Estadio da Luz neste sesong.

- Vi setter oss ned med spillerne og de sier «president, jeg kan tjene fem milloner euro, president, ikke tving meg til å bli værende», sier Vieira, ifølge den engelske avisen.

Han bekrefter at João Félix har en utkjøpsklausul på smått svimlende 120 millioner euro. Det har vært ryktet at blant annet United og City kan være villige til å betale den summen for å sikre seg stjerneskuddet.

- Det er João Félix og hans familie som bestemmer om han bli værende. Om noen byr 120 millioner euro så er det ikke verdt å drømme at han blir. Vi gjør alt vi kan for å beholde ham, men den eneste måten han gjør det er dersom vi selger ham, og så får låne ham en sesong, sier Viera.

Han forteller at det ikke foregår noen form for forhandling rundt en ny og forbedret kontrakt for tenåringen hos Benfica, fordi «det vil han ikke». Videre kunne Viera bekrefte at de hevet hans utkjøpsklausul fra 60 til 120 millioner euro i løpet av sesongen.





Kom fra rivalen

Unggutten har blant annet blitt sammenlignet med en ung Cristiano Ronaldo, og anses som en av nasjonens absolutt største talenter. Ifølge avisen Correio de Manhã har også Real Madrid vært ute med følere for João Félix.

I Benfica denne sesongen har han vartet opp med 20 scoringer og 11 målgivende på totalt 43 kamper i alle turneringer for det portugisiske hovedstadslaget. Han var toneangivende da Benfica sikret nok et seriegull i Portugal.

Selv om det gikk veien i hjemlig liga, så røk Benfica ut i kvartfinalen av Europa League da Luka Jovic og Eintracht Frankfurt trakk det lengste strået over to kamper.

Benfica vant den første kampen 4-2 hjemme i Lisboa, før Eintracht sikret avansement med 2-0 på hjemmebane. João Félix scoret tre mål i det første oppgjøret gjemme på Estadio da Luz.

Unggutten har representert Portugal på U18, U19 og U21-nivå, men nylig startet han også kampen for Portugals a-landslag da de tok seg til finalen i Nations League etter å ha slått Sveits.

Interessant nok har unggutten spilt store deler av ungdommen sin i Porto, som kan anses som en av Benficas aller største rivaler. Da han ikke fikk fornyet kontrakten sin hos dem i 2015, tok han turen til Lisboa og Benfica.