Benfica-trener avslører Liverpools forberedelser før Champions League-finalen

Jurgen Klopp fikk Benficas andrelag til å etterligne Tottenham. Det ga resultater i Madrid.

Liverpool har akkurat sementert sin posisjon som det beste fotballaget i Europa, etter seieren mot Tottenham i Madrid.

Det var Klopps første trofé som Liverpool-trener, og klubbens sjette finaleseier i Europa.

Fikk hjelp fra Benfica

Dagene opp mot finalen tilbragte Liverpool på Marbella, og nå har det dukket opp ny informasjon om akkurat hvordan Klopp forberedte laget sitt på oppgaven som ventet mot Pochettinos mannskap.

- Vi gjenskapte to av deres offensive, og to av deres defensive bevegelser, såvel som dødball-variantene vi antok Tottenham ville bruke i finalen. Vi etterlignet stopperen og keeperens måte å bygge opp spillet på, og gjenskapte også 4-2-3-1-varianten til Tottenham, hvor spissen stikker mellom motstanderens stopperpar og 10-en hindrer motstanderens dype midtbanespiller, forklarer Renato Paiva til portugiske A Bola.

- Vinicius etterlignet Eriksen, Bernardo spilte som Alli, og Jose Gomes var Kane.

Paiva forklarer at de fikk en forespørsel fra Liverpool om å analysere og etterligne Tottenham på absolutt alle mulige måter:

- Vi måtte tilpasse oss formen på Tottenhams 4-2-3-1-formasjon, både defensivt og når vi hadde ballen. Vi hadde altså to midtbanespillere som skulle trekke til seg Liverpools press, slik Tottenham liker å spille. De ville helst trekke til seg Liverpool så nærme egen boks som mulig, slik at de kunne utnytte bakrommet som åpner seg.

- Fryktet informasjonslekkasje

Paiva avslører også at Klopp berømmet laget hans for oppgaven, og at det ikke var aktuelt for Liverpool å bruke et annet engelsk lag for oppgaven - grunnet frykt for at informasjonen ville lekke ut før kampen i Madrid. Spanske lag var uaktuelle grunnet Pochettinos trenerkarriere i landet.

Hugo Lloris nasjonalitet var grunnen til at franske lag var uaktuelle, og dermed falt valget på et portugisisk lag.

Liverpool vant for øvrig treningskampen mot Benfica B 3-0, et resultat de ikke var langt unna å gjenskape mot Tottenham i Madrid bare dager senere.

Den finalen endte som kjent 2-0 til de røde, etter mål fra Mohammed Salah og Divock Origi.