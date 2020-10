Benfica-trenerens beskjed før overgangen til Manchester City: - Du går til en mindre klubb

Benfica-trener Jorge Jesus kom med et aldri så lite stikk til Ruben Dias da han tok farvel med lagkameratene.

Tidligere denne uken bekreftet Manchester City at klubben henter midtstopper Ruben Dias fra Benfica, mens Nicolas Otamendi går motsatt vei.

Ifølge BBC ligger overgangssummen på i underkant av 800 millioner kroner for den portugisiske landslagsspilleren.

- Du går til en mindre klubb

Kort tid etter at overgangen ble bekreftet av klubbene, la Benfica ut en YouTube-video, der man kunne seg Dias ta farvel med lagkameratene.

Det er imidlertid trener Jorge Jesus som har sørget for at videoen har gått viralt, etter at han foran hele Benfica stallen, inkludert en gråtkvalt Ruben Dias, uttalte følgende:

- Sånn er livet som fotballspiller. Du går fra en stor klubb, mye større enn City. Vi er bare mindre økonomisk. Det er det som utgjør forskjellen.

Seansen er nå omtalt av aviser verden over.

Dias ser ut til å ta det hele med godt humør og smiler mot treneren, før han tar til tårene når han selv skal ta farvel med lagkameratene.

- Har sett Premier League i mange år



I sitt første intervju som Manchester City-spiller, sier Dias at han ser fram til å prøve seg i Premier League.

- I mange år har jeg sett på Premier League. I alle disse årene har jeg sett Manchester City vinne og være på topp. At jeg er her, betyr at jeg er på topp nå. Det er det jeg ønsket, sier Dias til klubbens hjemmesider.

- For meg er det å spille for en klubb som denne i en liga som denne alt jeg noen gang kunne drømme om, sier Dias videre.

Manchester City tok seg videre til kvartfinalen i ligacupen etter 3-0-seier borte mot Burnley onsdag kveld.

Neste oppgave er bortemøtet med Leeds i Premier League førstkommende lørdag.