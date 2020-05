Benitez avslører: Startet med halvskadd Alonso i semifinalen mot Juventus

De aller fleste husker finalen mot AC Milan i 2005, men Rafa Benitez trekker fram semifinaletriumfen mot Juventus.

Champions League-finalen 25. mai 2005 utviklet seg til å bli av det historiske slaget etter at Liverpool hentet opp 0-3 og slo AC Milan på straffesparkkonkurranse i Istanbul.

Datoen står igjen med gullskrift blant Liverpool-fansen, og finalen har i ettertid fått navnet «Mirakelet i Istanbul» etter at de røde fra Merseyside på kun få minutter etter pause både reduserte og utlignet italienernes ledelse.

Rafa Benitez skrev seg samtidig inn i historiebøkene på Merseyside etter triumfen, og den erfarne spanske spanjolen har i anledning 15-årsjubileet skrevet en kommentar for The Athletic.

Der trekker han naturlig nok fram finaleseieren, men vier også plass til å omtale returoppgjøret i kvartfinalen mot Juventus.

- Det har blitt skrevet og sagt så mye om Istanbul, men det var også andre viktige øyeblikk og kvartfinalen mot Juventus var massiv, skriver Benitez.

SCORET: Xabi Alonso spilte en svært viktig brikke i 2005-sesongen til Liverpool. Foto: Mustafa Ozer (AFP)

«Ikke beveg deg»

Etter at Liverpool hadde vunnet 2-1 på Anfield, dro de til Torino med flere tunge fravær.

Steven Gerrard var ute med skade, mens også Didi Hamann mistet oppgjøret. Dermed vendte Benitez seg mot sin landsmann Xabi Alonso, som nettopp hadde returnert etter tre måneder på sidelinjen som følge av en ankelskade.

- Jeg plasserte ham sentralt i en 5-3-1-1-formasjon og sa til ham: «Bli der, ikke beveg deg. Du trenger ikke å løpe». Jeg visste at han ikke var i form, skriver Benitez om opptakten til kampen som endte med 0-0 og avansement for den engelske klubben.

- Vi spilte mot et farlig lag som var i ferd med å vinne Serie A. (Fabio) Capello hadde Del Piero og Ibrahimovic som spisser, med Nedved i mellomrommet, så vi endret til fem forsvarsspillere for å prøve å kontrollere dem. Det var ikke et system vi var vant til, men vi gjorde en god jobb, minnes Benitez.

Spanjolen førte deretter Liverpool til finalen etter å ha slått Chelsea i semifinalen, men oppgjøret i Tyrkia startet som et mareritt.

Scoring fra Paolo Maldini og Hernan Crespo (2) sørget for at Benitez måtte ta den tunge veien inn til garderoben på 0-3.

- Jeg sa til Pako Ayestaran, min assistent: «I pausen kommer jeg til å snakke om å spille med tre bak for å få en ekstra spiller på midten. Du går og varmer opp med Hamann».

VIKTIGE: Steven Gerrard og Alonso var svært sentrale brikker i Benitez' Liverpool-lag. Foto: Alastair Grant (AP)

Opphenting og finaleseier

De siste 45 minuttene ble et eneste langt eventyr for Liverpool-fansen etter at Steven Gerrard først reduserte etter et innlegg fra John Arne Riise.

Scoringer fra Vladimir Smicer og Xabi Alonso gjorde at kampen gikk til ekstraomganger, og da Jersey Dudek dro fram en helt vanvittig redning etter 118 minutter gikk det hele til straffesparkkonkurranse.

Også der ble den polske sisteskansen den store helten, og sørget for at Steven Gerrard til slutt kunne løfte trofeet over hodet i det som har blitt en av historiens mest minnerike og omtalte Champions Leauge-finaler.

Benitez forlot Liverpool i 2010, og har siden både trent Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid og Newcastle.

Nå leder han den kinesiske klubben Dalian Professional, og uttalte seg til Direktesport i anledning klubbens treningsleir i Marbella tidligere i år.