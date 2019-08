Benitez slår tilbake i åpen melding til Newcastle-fansen

Manageren hevder klubben forteller usannheter.

«La det være klart, han dro til Kina for pengene». Disse ordene tilhører Newcastle-direktør Lee Charnley og sto på trykk i klubbens kampprogram til ligaåpningen mot Arsenal.

Nå slår Benitez hardt tilbake mot påstandene. I et eget innlegg hos The Athletic, hevder han at historien er en helt annen.

- Jeg prøvde mitt beste hver dag, jeg ble til og med værende da vi rykket ned til Championship. Da takket jeg nei til andre tilbud - tilbud som var større enn det jeg nylig takket ja til i Dalian Yifang. Hvis jeg bare var interessert i å flytte «for pengene», som Charnley uttalte, ville jeg gjort det mye tidligere, skriver 59-åringen.

- Stolte ikke på dem

Ifølge den tidligere Valencia-, Liverpool-, Chelsea- og Real Madrid-manageren handlet det mer om mulighetene han mente Newcastle ikke tok og mangelen på investeringer i klubbens framtid.

- Newcastle-styret hadde ett år på finne ut av kontrakten min, men da vi møttes ved sesongslutt, kom de ikke med et tilbud jeg kunne godta. De ønsket ikke å investere i akademiet eller treningsarenaen. Deres idé var å bare signere spillere under 24 år, og etter min mening var ikke budsjettet stort nok til å kjempe om topp-10. Det var samme lønnen som jeg fikk for tre år siden og med mindre kontroll over signeringer.

Spanjolen forklarer at det at klubben visstnok skal ha hatt en avtale med nykjøpet Joelinton klart allerede i februar bare underbygger hans historie.

- Etter tre år med brudte løfter, stolte jeg ikke på dem lenger, skriver Benitez.

Les hele forklaringen til Rafael Benitez på The Athletics sider her.

Fikk ikke bonus

Problemene mellom manageren og klubbens styre skal ha vart i flere år, og det skal lenge ha vært uenigheter i hva som er det beste for Newcastle. Benitez skal også ha følt seg forskjellsbehandlet i klubben.

Da Newcastle kom på tiendeplass i klubbens første sesong tilbake i Premier League etter en snartur i Championship, fikk nesten hele troppen og støtteapparatet en stor bonus, forteller Benitez. Det var bare ett unntak: Benitez og hans nærmeste mottok ikke noen ekstra inntekt.

- Det føltes som en straff for at jeg ikke signerte noen forlengelse, skriver spanjolen om hendelsen.

MISFORNØYDE: Newcastle-supporterne er ikke glad i eier Mike Askhley. Foto: Richard Sellers (Pa Photos)

Skryter av Kina

Spanjolen skriver at han i sommer ventet i det lengste og håpet at klubbens styre ville komme tilbake med et bedre forslag, men han skjønte raskt at det ikke ville skje. Dermed endte han opp med å måtte takke ja til et annet tilbud.

- Tiden gikk og vi mistet muligheten til å ta over flere lag i Europa. Jeg kunne ikke vente for alltid. Jeg er en familiemann og har ansvaret for dem, for mitt team, Paco, Antonio og Mikel, og deres familier også. Jeg liker ikke å gamble med framtiden til menneskene mine.

Dermed takket han ja til tilbudet fra Dalian Yifang - et tilbud han innrømmer at var lukrativt, både økonomisk og sportslig.

- Vi prøver å bygge noe viktig i dette enorme, fascinerende landet. Det er et annet nivå, en annen måte å gjøre ting på, en annen kultur og de tror på oss. De hører på oss og prioriteringene deres er ikke bare profitt, skriver Benitez med et klart stikk mot Newcastle-eier Mike Ashley.

- De investerer store penger i å utvikle en speiderapparat, de bygger nytt treningsanlegg for akademiet, U23-gruppa og naturligvis førstelaget. Og ja, de bruker vår erfaring til hjelp, fortsetter spanjolen, tydelig fornøyd i sin nye jobb.