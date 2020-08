Benjaminsen snøt Nordberg for gull i avskjedsløpet

Andrine Benjaminsen løp inn til suveren seier i orienterings-NM i ultralangdistanse. Anne Margrethe Hausken Nordberg måtte nøye seg med sølv i avskjedsløpet.

Jon Aukrust Osmoen vant en spennende duell med hjemmehåpet Audun Heimdal i klassen for menn i kraftprøven i Drammensmarka.

44-årige Nordberg besluttet nylig å avslutte elitesatsingen etter en karriere hvor hun har samlet 11 VM-medaljer, flere EM-titler, sammenlagtseier og en rekke enkeltseirer i verdenscupen, samt 31 NM-gull. Hun var vel fire minutter fra nummer 32.

Benjaminsen var det ikke noe å gjøre med.

– Jeg håpet å løpe under stipulert tid, for to timer er lenge ute i terrenget, og jeg har ikke løpt NM i ultralang som senior tidligere. Det var slitsomt, men gøy, sa Lillomarka-løperen.

Nordberg, som besluttet å trappe ned ta hun nylig fikk forlenget sitt arbeidsforhold i Antidoping Norge, knep sølvet foran Marianne Andersen.

