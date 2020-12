Benzema reddet Real Madrid på rekordkveld

Karim Benzema kom til unnsetning med to mål da Real Madrid sto i fare for å rykke ut av mesterligaen. 2-0-seieren mot Borussia Mönchengladbach gir avansement.

Det er gode nyheter for Martin Ødegaard og lagkameratene, som hadde den berømte kniven på strupen foran onsdagens hjemmekamp. Nordmannen er skadd og var ikke med i den spanske klubbens kamptropp, men kan glede seg over muligheten for spill i utslagsrundene senere i sesongen.

– Målet var å vinne gruppen, og det greide vi. Det har vært vanskelig på veien, men i dag spilte vi en spektakulær kamp. Jeg mener det var vår mest komplette opptreden denne sesongen. I dag spilte vi veldig bra fra første til siste minutt, sa Real-trener Zinédine Zidane, ifølge Marca.

Real Madrid måtte slå Gladbach for å være sikret mer mesterligaspill, og den oppgaven løste de liljehvite relativt ubesværet. Hovedrollen tok Karim Benzema.

Den franske spissveteranen scoret to ganger før pause på det som var en rekordkveld for hans egen del. Kampen var 32-åringens 527. for Real Madrid i alle konkurranser. Ingen ikke-spanske spillere har flere.

Den brasilianske forsvarslegenden Roberto Carlos stoppet på samme antall. Snart er Benzema alene på toppen.

To hodestøt

Måltyven ser ikke ut til å ha mistet noe av målappetitten selv om enkelte har gått langt i å avskrive ham. Onsdag sendte han Real i ledelsen allerede etter ni minutters spill med et kontant hodestøt etter at Lucas Vasquez vartet opp med et presist innlegg.

2-0-scoringen etter en drøy halvtimes spill var til forveksling lik. Igjen kom innlegget fra høyre, denne gangen fra 19-åringen Rodrygo, og igjen stanget Benzema ballen kontant i nettet.

Franskmannen er nå oppe i fire mål i mesterligaen denne sesongen. Samme antall har han for øvrig i den spanske ligaen.

Sjakhtar til europaligaen

Gladbach klarte aldri å slå tilbake etter baklengsmålene før pause, men kunne trøste seg med at det likevel blir plass i utslagsrundene. Posisjonen som gruppetoer ble sikret på bedre målforskjell enn Sjakhtar Donetsk.

Sjakhtar måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Inter onsdag, hvilket betyr at den ukrainske klubben setter kursen for europaligaen etter nyttår.

Inter endte som tabelljumbo og er ferdigspilt i Europa denne sesongen.

(©NTB)

