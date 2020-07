Benzema risikerer rettssak om sexvideo-skandalen fra 2015

Påtalemyndigheten i Frankrike ber om at Karim Benzema stilles for en domstol i forbindelse med sexvideo-skandalen som rystet fransk fotball i 2015.

Påtalemyndigheten anklager Real Madrid-spilleren for å ha vært involvert i utpressingen av landslagskollega Mathieu Valbuena for fem år siden.

Det var i juni 2015 at Valbuena gikk til politiet etter å ha blitt kontaktet av en mann som sa han hadde et sexopptak av Valbuena og hans kjæreste. Benzema mistenktes for å ha medvirket til utpressing i forbindelse med opptaket.

Nå er det opp til domstolen å avgjøre om en rettssak skal finne sted og i så fall når.

Ifølge påtalemyndigheten skal Benzema ha oppfordret Valbuena til å betale utpresseren som truet med å offentliggjøre opptaket. Real Madrid-spissen har tidligere uttalt at han kun advarte Valbuena om at opptaket eksisterte.

Påtalemyndigheten opplyser at fire andre kan bli stilt for retten. Tidligere Liverpool-spiller Djibril Cissé, som tidligere var involvert i saken, er ikke blant dem.

Både Benzema og Valbuena mistet fotball-EM på hjemmebane i 2016 som følge av saken. Real Madrid-spissen ble heller ikke tatt ut til fotball-VM i 2018, som Frankrike vant.

