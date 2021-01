Benzema tiltalt i sexvideo-sak

Real Madrid-stjernen Karim Benzema slipper ikke unna rettslige skritt i sexvideo-skandalen som involverer hans tidligere landslagskamerat Mathieu Valbuena.

Fransk påtalemyndighet uttalte dette torsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Benzema, som ikke har spilt for Frankrike siden saken ble kjent i 2015, er anklaget for å ha betalt enkeltpersoner for å presse penger fra Valbuena ved å true med å offentliggjøre en sexvideo.

Det var i juni 2015 at Valbuena gikk til politiet etter å ha blitt kontaktet av en mann som sa han hadde et sexopptak av Valbuena og hans kjæreste. Benzema mistenktes for å ha medvirket til utpressing i forbindelse med opptaket. Saken gjorde at både Benzema og Valbuena gikk glipp av EM på hjemmebane i 2016.

Det er ikke første gang Benzema har havnet i trøbbel. I 2014 ble han sammen med Franck Ribéry frikjent i en sexsak der begge de to var tiltalt for å ha hatt sex med en mindreårig prostituert.

(©NTB)

