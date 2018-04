Ber FIFA om å utvide VM allerede i 2022

Det søramerikanske fotballforbundet (Conmebol) ber FIFA om å utvide fotball-VM til å omfatte 48 lag allerede fra mesterskapet i Qatar i 2022.

FIFA-president Gianni Infantino fikk i fjor flertall for en plan om å utvide til 48 lag fra og med 2026, et mesterskap som ennå ikke er tildelt. Under Conmebol-kongressen i Buenos Aires gikk de ti medlemslandene inn for å framskynde utvidelsen.

– Vi ber om at det gjøres allerede fra 2022, sa Conmebol-president Alejandro Dominguez da han overrakte Infantino torsdagens vedtak.

Når VM utvides fra 32 til 48 lag, øker Europas kvote fra 13 til 16 lag. Sør-Amerikas representasjon øker til seks lag.

Utfordringer

En utvidelse i 2022 vil imidlertid by på store logistiske utfordringer, særlig fordi mesterskapet er begrenset til 28 dager ettersom det skal arrangeres i november og desember for å unngå den sterke heten som preger ørkenstaten i sommermånedene.

Qatar akter å avvikle mesterskapet med åtte arenaer, mens landene som søker om 2026-mesterskapet har fått beskjed om at de trenger minst 12.

Eneste mulighet til å utvide VM allerede i 2022 er trolig å plassere noen kamper i andre land.

Qatar til Copa America

Qatar har for øvrig takket ja til en invitasjon fra Conmebol og deltar i Copa America i Brasil neste sommer. Qatars fotballpresident Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, som er i Buenos Aires i forbindelse med Conmebol-kongressen, takket formelt ja til invitasjonen om deltakelse.

Conmebol meldte forrige måned at man aktet å invitere tre asiatiske land og tre fra Concacaf (Nord- og Mellom-Amerika og Karibia) til å delta i Copa America.

Qatar er svært ivrig etter å få sterk matching i oppkjøringen til VM på hjemmebane i 2022.

– Dette blir en flott opplevelse, en anledning til å møte verdens beste lag, sier Qatars spanske landslagssjef Felix Sanchez.

Kina, Japan og Mexico er andre sannsynlige deltakere i Copa America neste år.

(©NTB)

Mest sett siste uken Høyre-statsråd langer ut mot Støre