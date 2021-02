Ber om full frifinnelse av idrettsprofilen: - Et godt motiv for å gi en uriktig forklaring

Påtalemyndigheten mener derimot at mannen mishandlet sin daværende kone i en årrekke. I retten fredag ba aktor om at han fengsles i lang tid.

Fredag ble rettssaken mot den volds- og voldtektstiltalte idrettsprofilen rundet av med sluttprosedyrer i Nedre Romerike tingrett.

Der kom det frem at påtalemyndigheten ber om syv års fengsel for den tiltalte mannen.

- Det er ingen formildende omstendigheter, sa statsadvokat Anne Allum da hun argumenterte for sin straffepåstand.

Ber om full frifinnelse

Forsvarerteamet Frode Sulland og Simen Perminow Skjønsberg la imidlertid ned påstand om full frifinnelse.

- Når man kontrollerer hennes opplysninger opp mot andre bevis, svekkes og delvis avkreftes hennes historie, det ser man igjen og igjen, sa Skjønsberg i sin prosedyre.

- Når man går gjennom dette, og ser gangen i hvordan konflikten har utviklet seg, utgjør det et godt motiv for å gi en uriktig forklaring. Det er en klar mulighet. Mer trenger ikke retten for å frifinne. Det er helt sentralt at, hele veien, når man kan kontrollere opplysninger, blir de ikke bekreftet, men heller delvis eller ganske mye avkreftet. Da skal han frifinnes for alle tre tiltalepostene, sa forsvareren.

Den tidligere idrettsprofilen, som nå er i 40-årene, er altså tiltalt for fysisk og psykisk mishandling av sin daværende kone over en lang periode.

I tillegg er han tiltalt for å ha voldtatt henne, samt trusler mot et annet familiemedlem.

Allum sa i retten at man med trygghet kan anslå at fornærmede er blitt voldtatt over ti ganger i løpet av en periode på to år mot slutten av ekteskapet.

- Det har vært en stor psykisk belastning for fornærmede, sa Allum.

Mannen nekter altså straffskyld for alle tiltalepunktene. Forklaringene til partene har spriket fullstendig om de mest sentrale spørsmålene.

- Det har vært et turbulent ekteskap med mye krangling fra begge sider. Men jeg mener det er bevist i retten at tiltalte hadde et problem langt utover det normale med sjalusi og sinnemestring, sa aktor.

- Hvem skal vi tro på?

Statsadvokaten mener denne saken føyer seg inn i rekken av saker med vold i nære relasjoner der det er få eller ingen vitner til hendelsene.

- Hvem skal vi tro på? I en sak som dette, der mange av forholdene har funnet sted hjemme, skjult for omverden, eller ute der det ikke har vært andre folk, vil partenes forklaringer være viktige bevis. Derfor må vi foreta en vurdering av partenes forklaringer i seg selv, sa aktor.

Hun argumenterte for at det er en rekke hull i tiltaltes forklaring, men at kvinnens beskrivelser av virkeligheten underbygges av både vitner og andre elementer.

- Hun har gitt en konsistent forklaring over tid, og det mener jeg styrker hennes troverdighet. Hennes forklaring er sammenhengende og uten selvmotsigelser og overdrivelser, sa Allum.

Statsadvokaten mener kvinnen har forklart seg på samme måte helt siden hun anmeldte NN for vold og voldtekter i perioden 2002 til 2018 den 19. juni 2019.

- I anmeldelsen ga hun en lang og svært detaljert forklaring. Hun anga også en rekke vitner for ulike hendelser der tiltalte har vært sjalu, sint eller hissig. Flere av disse vitnene har langt på vei bekreftet hennes forklaring om dette, sa aktor.

Forsvarer Sulland er uenig i at dette må vektlegges. Han siterte vitnepsykolog Ellen Wessel om farene ved å legge forklaringer til grunn fordi de er konsistente.

- Det er mange faktorer som fører til at en usann historie kan være konsistent og detaljrik, mens en sann historie kan framstå som inkonsistent og detaljfattig, siterte Sulland i retten.

Allum mener uansett at det er en rekke bevis som underbygger kvinnens forklaring.

- Det er ingen direkte vitner til voldshandlingene eller de seksuelle overgrepene, men det finnes likevel bevis i form av vitneforklaringer og dokumentbevis som kaster lys over hennes historie og bidrar til å underbygge sannheten i det hun forklarer, sa statsadvokaten.

- Hvem skriver en slik kontrakt?

Et av bevisene aktoratet la vekt på, er den såkalte kontrakten partene undertegnet seg imellom i etterkant av at de fant tilbake til hverandre etter en seperasjon i 2013.

Kontrakten gikk ut på at idrettsprofilen ikke skulle være utro eller bedrive vold, og den er undertegnet både av tiltalte og kvinnen.

I retten sa tiltalte om at han ikke leste kontrakten så nøye før han undertegnet og ikke la merke til punktet om vold.

Allum mener kontrakten langt på vei beviser at det har vært vold i ekteskapet.

- Hvorfor skal punktet med vold være tatt ut av løse luften? Det er ikke logisk hvis det ikke har vært vold i forholdet, sa aktor.

- Hvem skriver en slik kontrakt dersom det ikke har skjedd vold, sa bistandsadvokat Annette Rygg.

Men forsvarerteamet mener kontrakten ikke kan legges til grunn i det hele tatt.

- Ved å lese kontrakten springer det i øynene at det er hennes krav. Den tiltalte frasier seg jo alt av verdier, og han frasier seg barna. De ville han aldri ha gitt fra seg. Hele ordlyden i den kontrakten bærer et sterkt preg av at hun har skrevet den. Når hun påstår det motsatte, så må retten stille seg spørsmål om hvorfor det kommer en forklaring man ikke kan legge til grunn, sa Sulland.

Allum la vekt på at det ikke er noen grunn til å stusse over at kvinnen ble værende i det som skal ha vært et voldelig ekteskap over lang tid.

- Det er anerkjent at det er vanskelig å bryte ut av et voldelig forhold. Det ser man blant annet på alle de sakene om familievold som er i samfunnet og som man leser om i aviser eller hører om på TV og radio. Det er naturlig å tro at den som blir utsatt for vold bare kan pakke sammen og dra, men man ser at det ikke er så lett.

Ber om erstatning

Bistandsadvokat Annette Rygg fremmet fredag et erstatningskrav på vegne av den fornærmede kvinnen.

Hun vektla at slik erstatning skal stå i stil og være en slags kompensasjon for det fornærmede har opplevd.

Rygg argumenterte i rettspraksis og eksempler fra erstatning i sammenlignbare dommer, og la med bakgrunn i det ned en påstand om at tiltalte skal betale en erstatning på 325.000 til 350.000.

- Men formell påstand herfra er at erstatning tilkjennes etter rettens skjønn, sa Rygg.

Forsvarerteamet Frode Sulland og Simen Perminow Skjønsberg la fredag ned påstand om frifinnelse.

I forsvarernes prosedyre minnet de om at det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden i slike saker, og ikke et spørsmål om hva retten synes er mest troverdig.

- Det er ikke rettens oppgave å finne sannheten, det er viktig å understreke dette for alle dommere, også dere som er ferske i faget: Dere skal ikke løse gåten og finne sannheten. Dere skal finne ut av om bevisene for tiltalen er gode nok, sa Sulland til dommeren og de to meddommerne.

- Vil være uriktig anvendelse av beviskravet

Forsvarer-kollega Simen Perminow Skjønsberg sa i sin prosedyre at bevisbyrden ikke er i nærheten av å være tilstrekkelig oppnådd– og at fornærmedes forklaring ikke er troverdig.

- Hvordan kan man legge hennes historie til grunn utover enhver rimelig tvil når det ikke finnes noen å spørre eller andre bevismessige holdepunkter? Det kan ikke retten gjøre, det vil være en uriktig anvendelse av det strenge beviskravet vi har i straffesaker, sa Skjønsberg.

- At tiltalte har vært sjalu, at han kunne være kontrollerende, at han ikke tåler sprit, at det har vært krangling og at han har dyttet henne bort ved fysiske konfrontasjoner, det er ikke bestridt. Det har vært et dårlig fungerende ekteskap. Det har vært gode stunder, men det har vært turbulent, og han har kunnet si stygge ting til henne når han har vært sjalu. Og hun har kunnet si stygge ting til han, sa Skjønsberg, som understreket at det ikke er bevist at det har forekommet vold.

Sulland la igjen vekt på om tiltaltes forklaring kan anses som motbevist.

- Er det ført et sikkert bevis for at den ikke stemmer? Eller er den fortsatt en mulig historie og forklaring? For da skal den legges til grunn, sa han.

I retten fredag brukte partene også tid på å gå gjennom dokumentasjon i saken.

Aktor Anne Allum leste blant annet opp utdrag fra de rettsmedisinske undersøkelsene som handlet om i hvilken grad det er overenstemmelse mellom det som fremgår av undersøkelsen og de opplysningene som fornærmede har gitt om vold og mishandling.

- Fornærmede har beskrevet at siktede sparket henne ned trapper, slengte henne i gulvet, i vegger, mur, steinrøys, satt seg med kneet på brystkassen hennes, hadde sex med henne uten at hun ønsket, dro henne i håret slik at det ble hårtomme områder, påførte kutt, blåmerker og sår på overkroppen. Ved undersøkelsen ble det påvist skader i bakhodet (funn 1), ovenfor venstre øye (funn 2), ved venstre albue (funn 3), ved høyre underarm (funn 4) og i høyre flanke (funn 5). Samtlige påviste skader er forenlig med gjentatt stump vold, leste aktor fra dokumentasjonen.

Det ble imidlertid ikke utelukket at skadene kunne ha andre såkalte «oppkomstmekanismer».

Så leste aktor opp et utdrag fra de medisinske undersøkelsene som handlet om i hvilken grad det det er overenstemmelse mellom det som fremgår av undersøkelsen og de opplysningene som tiltalte har gitt om hendelsesforløpene:

- Siktede har beskrevet en hendelse der fornærmede fikk et kutt i bakhodet etter at hun falt og slo hodet mot en sten og en hendelse der fornærmede fikk et rift i pannen etter at hun falt i en trapp. Ved slike hendelsesforløp vil de eventuelle skadene være forenlige med stump vold. Skaden i bakhodet (funn 1) og ovenfor venstre øye (funn 2) kan være forenlig med et slikt hendelsesforløp som siktede beskriver, men andre oppkomstmekanismer kan ikke utelukkes.

Forsvarer Sulland mener den rettsmedisinske undersøkelsen er verdiløs som bevis.

- Den har funn som ikke har noen beviskraft når det gjelder tiltalen. Funnene er forenlig med svært mange historier, ikke minst med tiltaltes historie om hva som har skjedd. Retten kan ikke basere noe på den undersøkelsen, sa han i retten fredag.

Dermed ble en svært intrikat sak rundet av i tingretten fredag. Det er vidt forskjellige forklaringer om hva som skal ha skjedd.

De to ble sammen på starten av 2000-tallet, hun som alenemor og han som aktiv toppidrettsutøver. I 2003 flyttet de sammen, og det skal ha blitt starten på et dobbeltliv for den populære idrettsprofilen, skal vi tro den fornærmede kvinnen.

Utad var han godt likt og hadde en stor stjerne i nærmiljøet, hjemme skal han gått inn i et sjalu, kontrollerende og voldelig modus. Det forklarte den fornærmede kvinnen i retten.

I vitneboksen beskrev hun et forhold preget av frykt, vold og mishandling over en periode fra 2002 til 2018.

Mannen mener ekskona er ute etter hevn fordi han påstår at det var han som gikk fra henne og startet en ny familie med en annen kvinne.

- Jeg er rystet og sjokkert over tiltalen og de anklagene tiltalte har mot meg. Jeg har ikke mishandlet NN, og jeg har ikke voldtatt henne. Jeg har heller ikke truet NN (et annet familiemedlem red.anm), sa han om tiltalepunktene.

Dommen ventes å komme i første halvdel av mars.

