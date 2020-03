Ber om økt aldersgrense i OL-fotballen etter utsettelsen

Det australske fotballforbundet ber Fifa og IOC heve aldersgrensen for å delta i fotballturneringen i Tokyo som følge av at sommerlekene måtte utsettes.

Tirsdag besluttet Den internasjonale olympiske komité (IOC) og de japanske OL-arrangørene at Tokyo-lekene flyttes til neste år som følge av viruspandemien.

Ingen nye datoer er på plass, og nye retningslinjer rundt kvalifiseringen i en rekke idretter må også på plass.

Lederen for den australske OL-komiteen, Matt Carroll, og fotballpresident James Johnson varsler nå at det vil bli tatt et initiativ for å heve aldersgrensen for deltakelse i fotballturneringen fra 23 til 24 år.

– Dette vil sørge for at spillere som bidro til at landet sitt kvalifiserte seg for lekene, men som nå står i fare for å miste turneringen på grunn av aldersbegrensninger, likevel kan oppfylle drømmene sine om å bli olympiere, sier Johnson.

Spillere som var 23 år ved inngangen til 2020 var spilleberettiget i OL-kvalifiseringen som er gjennomført. I selve lekene kan hvert enkelt lags spillertropper bestå av kun tre spillere over 23 år.

(©NTB)