Ber Sarpsborg legge bort frykten før Besiktas-storkampen

Tidligere Tyrkia-proffer mener Geir Bakkes menn må holde konsentrasjonen på eget lag.

Torsdag kveld får Sarpsborg 08 ilddåpen i Europa League-gruppespillet borte mot Besiktas.

Norske Thomas Myhre og Arild Stavrum spilte sammen i nettopp Besiktas i 2001-2002. Begge mener tyrkerne er solide favoritter til å vinne både europaligaens gruppe I og den første kampen mot Sarpsborg.

Duoen er også er klare på at det venter et voldsomt høyt støynivå på stadion rettet mot sarpingene, et spetakkel de mener det ikke finnes maken til andre steder. I alle fall ikke i europeisk fotballsammenheng.

- Det blir en heksegryte av dimensjoner, og det er det bare å nyte. Mitt forhold til Besiktas da jeg var der nede var at dette er et sirkus uten like, men en fantastisk opplevelse, sier Thomas Myhre til Nettavisen.

- For Sarpsborg-spillerne er det bare å ta til seg det og ikke stivne utpå der. Det er en grunn til at de lager det trykket som er, og det er å få motstanderlaget ut av fatning. Behersker Sarpsborg det, så er det såpass mye løpskraft i laget at de kan komme fra det med en god prestasjon, fortsetter Myhre.

Tidligere Besiktas-lagkamerat Arild Stavrum sier noe av det samme.

- Det er ingen steder i Europa som har like bra trykk. Det er mye mer volum. Jeg synes det var kjempegøy, men det var andre spillere som ikke greide å håndtere det, beskriver den tidligere angriperen i samtale med Nettavisen.

«FRYKT IKKE»: Eurosport-medarbeider Thomas Myhre mener Sarpsborg 08 ikke trenger å frykte den ugjestmilde stemningen de møter i Istanbul mot gamleklubben hans Besiktas. Her avbildet i Drammen tidligere i år.

Noe eget



Thomas Myhre har spilt i Merseyside-derby i engelsk fotball for Everton og i Old Firm for Rangers i Skottland. Han har også spilt byderby i København foran et fullsatt Parken for FC København. Likevel understreker han at ingen av delene kan sammenlignes med et tilsvarende lokaloppgjør i Istanbul.

- Det er ingenting som er i nærheten. Jeg opplevede at det var fullt på tribunen og 55.000 mennesker der sju timer før kampstart. Det blir et voldsomt trykk på en fantastisk flott arena som er veldig modernisert siden jeg var der, sier Myhre.

- Hvis Sarpsborg ikke fryser under det presset, og klarer å tenke at de at de er underdog, så bor det såpass mye moral i laget som Geir Bakke har implementert. Jeg tror at de kommer til å gå ut der og gi jernet. Og det funker med den løpskraften de har, og de spillerne man har å velge fra et skadefritt mannskap, poengterer Norges tidligere landslagskeeper.

Myhre har forståelese for om eliteseriespillere fra Sarpsborg 08, med lite eller ingen erfaring fra tilsvarende arenaer, kan bli litt bundet av den store anledningen. Men mossingen har også noen flere råd han kan gi til dem som spiller litt lenger sør i hjemfylket til vanlig.

- Det at man kan føle folk i Tyrkia er gærne, skal ta deg eller noe sånt, det er et spill for galleriet. Jeg har vært der, spilt der og vært med på store lokalderbyer i Istanbul. Det er bare å ha den innstillingen, og vite at her kan det hagle med litt av hvert. Det er ikke farlig, men det kan pipes og bues.

- Og du hører ikke noe som helst av det han som står to meter unna prøver gi beskjed om, selv om han skriker alt det han makter. Sarpsborg må tenke at de har vært dyktige, de er priviligerte og får spille på en av de største arenaene en kan være på som fotbalspiller. Nyt opplevelsen. Dette er ikke noe å bekymre seg for, oppfordrer Myhre.

Omdiskutert gress



Før kampstart har den ujevne gressmatta det skal spilles fått mye oppmerksomhet både i tyrkiske og norske medier. Gresset skal nemlig ha fått en sykdom, og har ennå ikke hentet seg inn etter et konsertarrangement med sangstjernen Shakira i sommer.

Spilleflaten har såkalt hybridgress der naturgresset er forsterket med kunstgress og sand, ikke ulikt flere stadioner i Norden. Likevel har den uvanlig dårlige gresskvaliteten vakt oppsikt. Sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 kalte underlaget en «potetåker» da laget onsdag gjennomførte den siste treningsøkta på banen før storkampen.

Men verken Arild Stavrum eller Thomas Myhre mener baneforholdene er en fordel for et nederlagsdømt - og i tyrkisk sammenheng - ukjent norsk bortelag.

BESIKTAS-KJENNER: Forfatter og tidligere fotballprofil Arild Stavrum.

- Det er vel uansett mer en fordel for Besiktas, som er kjent med problemet. De er mer vant til å spille på gress enn Sarpsborg som er et kunstgresslag. Vi har lett for å henge oss opp i sånne ting i Norge. Vi tror dårlige baner og det at vi er så gode på dødballer er det som teller, påpeker Stavrum overfor Nettavisen.

- Sarpsborg må bare tenke at de skal ut og spille en vanlig fotballkamp. De må kjøre på som de best kan, og ikke henge seg opp i at det er en litt dårlig bane eller det voldsomme trykket fra tribunene, mener den tidligere storscoreren med spillerfortid i blant annet Molde, Helsingborg og Aberdeen.

Thomas Myhre påpeker likevel at Sarpsborg 08 har hatt best uttelling på dødballer av lagene i Eliteserien, og at nettopp den delen av spillet kan bli viktig.

Flere norske Tyrkia-bragder



Hjemmebanen til den tyrkiske storklubben, som for tida har navnet Vodafone Park, har i mange år vært en fryktet arena for større klubber enn Sarpsborg 08.

En seier for et norsk klubblag borte mot et av Tyrkias største lag er likevel ikke helt utenkelig. I 1999 greide Vålerenga, anført av en fremmadstormende John Carew, å hente opp Besiktas' 3-0 ledelse til pause og få med seg 3-3 hjem. Det holdt til avansement etter 1-0 hjemme i den første kampen i cupvinnercupens andre runde det året.

I 2015 greide Molde å vinne 3-1 på bortebane mot Besiktas-rivalen Fenerbahce i Europa League-gruppespillet. Moldenserne holdt også unna i sluttminuttene mot Robin van Persie og co. til tross for at målscorer Mohamed Elyounoussi ble utvist seks minutter før full tid.

