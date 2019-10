Berbatov: - Newcastle-kampen er det verste jeg har sett av United

Dimitar Berbatov er ikke imponert over sin tidligere klubb og kommer nå med en oppfordring til utskjelte spillere.

Tidligere Manchester United-spiss Dimitar Berbatov mener han aldri har sett laget prestere så svakt som det gjorde 0-1-tapet mot Newcastle sist helg.

Det sier bulgareren i sin spalte hos Betfair.

- Ta til dere Solskjærs ideer

38-åringen mener likevel at Ole Gunnar Solskjær bør få beholde managerjobben, samtidig som han kommer med en oppfordring til spillerne.

- Jeg kommer til å fortsette å være positiv og støtte manageren i en tøff situasjon. Før Solskjær, fikk José Mourinho, som hadde et lignende mannskap, det også tøft. De må fortsette å jobbe og ta til seg Oles ideer som manager, sier Berbatov.

Den tidligere United-spilleren mener både fans og ledere i fotballverden er altfor raske med å rope om at manageren må gå.

- Selvfølgelig er det lett å si at de bør kvitte seg med ham, på grunn av spillestilen og at de taper kamper, men kommer det til å hjelpe laget på noen måte? Kommer en ny manager, et nytt system eller ny taktikk til å hjelpe? Det er en vanskelig situasjon, og det leteste er å si «kvitt dere med ham», men det er ikke alltid et riktige, sier Berbatov.

- Selv Messi og Ronaldo ville slitt i United

Bulgareren trekker fram Juventus' Mario Mandzukic som en mann United bør kikke nærmere på i januar, men er samtidig klar på at det vil være vanskelig for hvem som helst å lykkes i dagens United-lag.

- Overgangsvinduet i januar kommer til å bli vanskelig. De presterer ikke på banen, og da hjelper det ikke hvor god du er. Lionel Messi og Cristiano Ronaldo kunne gått dit, og de ville også fått det vanskelig fordi laget produserer ikke noe, mener Berbatov.

Manchester United tar imot ligaleder Liverpool på Old Trafford i sin første kamp etter landslagspausen, søndag 20. oktober.