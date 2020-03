Berbatov forsvarer Mourinho

Utfordringene har støtt i kø for Jose Mourinho i Tottenham. Nå tar den tidligere Spurs-helten Dimitar Berbatov portugiseren i forsvar.

Mourinho tok tidligere denne sesongen over sjefstolen i Tottenham etter at den populære Mauricio Pochettino fikk sparken.

Etter en lovende start var det imidlertid lite som stemte for Mourinho og Tottenham i ukene før fotballen ble stoppet som følge av koronaviruset.

Laget står uten seier på de fem siste kampene.

Det har fått mange til å stille spørsmålet om Mourinho er rett mann for Spurs.

Berbatov mener Mourinho må få tid



Tidligere Tottenham-spiss Berbatov mener imidlertid at det er alt for tidlig å felle noen dom over Mourinho som Spurs-manger.

SPURS-FORTID: Dimitar Berbatov i aksjon under en legendekamp på Tottenham Hotspur Stadium i fjor. Foto: Steven Paston (Pa Photos)

Berbatov mener det var riktig av klubben å bytte ut den Pochettino med Mourinho som han synes må få mer tid.

- Tottenham har ikke tatt noe steg tilbake. Alle trenere fortjener en hel sesong til å implementere sin filosofi i laget, sier Berbatov ifølge Daily Mail.

- Spurs går gjennom en krevende periode, men Mourinho bør blir dømt for den neste sesongen for klubben, forklarer bulgareren.

Venter seg Tottenham-kjøp

Tottenham har hatt en rekke nøkkelspillere ute med skade de siste månedene, men mange av dem vil være tilbake når fotball starter igjen.

Berbatov tror dette vil gi laget et løft, samtidig som han tror flere i laget har mulighet til å utvikle seg. Han trekker blant annet frem Tanguy Ndombele som har fått kritikk av Mourinho.

- Han er ung og kan fortsatt bli en suksess, sier Berbatov.

Samtidig tror han også at Mourinho vil hente inn forsterkninger til sommeren.

Det gjenstår imidlertid først å se når Premier League starter opp igjen. Hva Tottenham kan kjøpe avhenger nok mye av om det blir mer fotball denne sesongen.

I likhet med andre Premier League-klubber vil det gå mye penger tapt dersom man ikke er i stand til å arrangere kamper på en stund.

Daniel Levy kalte nylig koronakrisen fort det største hinderet han har møtt som klubbens styreformann.

