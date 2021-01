Berbatov innrømmer at han tok feil av Bale: - Trodde han ville ha større innvirkning

Den tidligere Spurs- og United-spilleren hadde forventet mer av Gareth Bales Tottenham-retur.

I sommer reiste Bale på et svært overraskende utlån fra Real Madrid til sin tidligere arbeidsgiver Tottenham, klubben han spilte for mellom 2007 og 2013.

Så langt denne sesongen står 31-åringen oppført med kun én start og tre innhopp i Premier League.

- Han spiller mot de dårligere lagene

Det imponerer ikke Dimitar Berbatov, som nå forteller at han før sesongen tenkte at Bale kom til å utrette mer i returen til engelsk fotball.

- Jeg trodde at Gareth Bale ville ha større innvirkning og jeg er sikker på at han og Jose Mourinho forventet det, sier Berbatov til Betfair, ifølge The Mirror.

- Ting går ikke så problemfritt for ham og han starter ikke i de største kampene. Han spiller mot de dårligere lagene, fortsetter han.

Til sammen i alle turneringer står Bale oppført med fire scoringer, og sto blant annet for utligningen i 4-1-seieren over Wycombe i FA-cupen på mandag.

- Tror ikke han er fornøyd

Berbatov mener imidlertid uansett at Bales prestasjoner ikke holder mål dersom han skal spille fast også i de større Premier League-oppgjørene.

- Han scorer mål, men jeg tror ikke han er fornøyd med sine prestasjoner og bidrag i laget.

- Han produserer ikke de forestillingene vi forventer av Gareth Bale, og vi får se om Mourinho vil gi ham flere sjanser, ettersom man må gjøre seg fortjent til å få flere spilleminutter, sier Berbatov.

Neste mulighet for mer spilletid kommer torsdag kveld. Da kommer Liverpool på besøk til storkamp, et oppgjør begge bør vinne dersom luka til toppen ikke skal bli for stor.

Tottenham ligger før oppgjøret på en sjetteplass, åtte poeng bak Manchester City med én kamp mindre spilt. Liverpool ligger på plassen over London-klubben med ett poeng mer.

