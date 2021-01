Berbatov kommer med klar Pogba-beskjed: - Håper såpeoperaen slutter

Dimitar Berbatov er imponert over Paul Pogbas prestasjoner den siste tiden, og er lei av spekulasjonene rundt franskmannens fremtid.

Paul Pogba har den siste tiden levert varene i et Manchester United-lag som virkelig har gjort fremskritt under Ole Gunnar Solskjær.

Det skjer bare litt over en måned etter at ryktene rundt franskmannens fremtid, med agent Mino Raiola i spissen, sa at 27-åringens karriere i klubben «var over».

Berbatov: - Han fortsatte trenden

En som virkelig har latt seg imponere av Pogba er tidligere United-angriper Dimitar Berbatov.

- Det er lenge siden jeg har sett ham kjempe, avskjære pasninger og lese spillet på banen, sier den tidligere United til Stats Perform News, ifølge Goal.

Og fortsetter:

- I kampen mot Liverpool, igjen, fortsatte han for meg denne trenden. Han var solid på banen igjen, prøvde å lese og kontrollere spillet, og forsvarte seg bra.

Pogba fikk som kjent en god mulighet til å sende United i ledelsen med få minutter igjen av oppgjøret, men da sto Alisson i veien. Berbatov er likevel fornøyd med måten franskmannen kom seg til muligheten.

- Sjansen som han fikk kom igjen fordi han var i boksen for å prøve å score, selv om det ikke skjedde denne gangen. Neste gang vil det skje, sier han.

- Håper såpeoperaen er over

Nå er Berbatov lei av alle spekulasjonene rundt Pogba, agenten og hvor midtbanestjernen vil fortsette karrieren.

- Som jeg har sagt så mange ganger før, håper jeg at denne såpeoperaen hans - om han skal dra eller bli - slutter, og vi skal ikke snakke om det.

- Jeg vil at han skal bli fordi jeg kjenner ham fra før. Han kom på trening med oss da han var ganske ung, og du kunne se talentet med en gang.

Bulgareren håper at Pogba vil fortsette å prestere for gamleklubben fremover, da han mener svært få innehar de samme kvalitetene som ham når han er i toppform.

- Uavgjort greit for begge lag

Han var også generelt godt fornøyd med lagets prestasjoner mot erkerivalen, og med at det ikke ble tap.

- Før kampen sa jeg til et par reportere at det for dem ville være viktig å unngå tap.

- Det var en solid opptreden, spesielt i forsvar. Den taktiske disiplinen var der. De kom også til et par gode muligheter til å score også.

- Hvis du ser på det fra et nøytralt perspektiv, kan du si at et uavgjort var greit for begge lag, sier Berbatov.

