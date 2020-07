Berbatov mener Bale bør forlate klubben: - Uprofesjonelt og respektløst mot Real Madrid

Gareth Bales oppførsel fra tribunen har vekket oppsikt de siste ukene. Hans tidligere lagkamerat Dimitar Berbatov kaller oppførselen hans «respektløs».

Real Madrid stormer mot sin tredje La Liga-tittel på elleve år, og kan med seier over Villarreal torsdag kveld sikre seriegullet i Spania. Men det er det Gareth Bale foretar seg på tribunen som får mest oppmerksomhet.

Det har blitt lite spilletid for waliseren etter korona-pausen, faktisk bare én kamp fra start og ett innhopp på de siste ni kampene.

Men som så mange ganger tidligere har Bale hisset på seg både fans og eksperter, selv om han stort sett har blitt sett sittende på tribunen.

- Respektløst

I kampen mot Alaves på fredag ble Bale sittende på benken gjennom hele kampen. Først ble han observert med smittevernmasken godt plassert over øynene, slik at det kunne se ut som han sov. Og da Zinedine Zidane tre minutter på overtid brukte sitt siste bytte, ble Bale filmet leende på tribunen.

Og i mandagens kamp mot Granada, hvor Bale nok en gang ikke fikk spilletid, ble waliseren tatt bilde av da han gjorde hendene sine om til en kikkert, trolig som en gest mot kameraet som filmet han gjennom hele kampen.

Flere har reagert på Bale sin oppførsel den siste tiden, og den siste til å kritisere han, er hans tidligere lagkamerat Dimitar Berbatov.

- Gareth Bale skaper overskrifter igjen for å late som å sove på tribunen da han fant ut han kom til å bli en ubenyttet reserve mot Granada, skriver Berbatov i sin spalte hos Betfair.

- Da jeg så det kunne jeg ikke tro det. Jeg så han tok masken over øynene og latet som han sov. Jeg kan ikke støtte det. Det er uprofesjonelt og respektløst mot Real Madrid, fortsetter han, ifølge Marca.

REAGERER: Dimitar Berbatov mener Bale sin oppførsel er uprofesjonell og respektløs. Foto: Simon Bellis/Sportimage (PA Images)

Irritert Zidane



På onsdagens pressekonferansen i forkant av Real Madrids avgjørende kamp mot Villarreal torsdag kveld, fikk Zidane spørsmål om Bales oppførsel. Den normalt sindige franskmannen ble tydelig irritert over det.

- Spørsmål om Gareth igjen! Hva skal jeg si? Ingenting. Vi er interessert i kampen, akkurat som Gareth er. Han er en av oss, sier Zidane ifølge Marca.

- Dere (pressen) prøver hele tiden å skape splid mellom oss, men dere vil ikke lykkes. Vi er samlet og tenker bare på det samme alle sammen, advarte Zidane.

FRUSTRERT: Zinedine Zidane ble frustrert da han fikk spørsmål om Gareth Bale under en pressekonferanse onsdag. Franskmannen insisterer på at det ikke er vondt blod mellom han og waliseren. Foto: Sergio Perez (Reuters)

Dimitar Berbatov, som var lagkamerat med Gareth Bale på slutten av 2000-tallet i Tottenham, mener klubben må finne en løsning på Bale-sagaen.

- Jeg kjenner meg igjen, jeg har vært i hans sko når det kommer til å ikke få spilletid og ingen gir han sannsynligvis noen svar. Da blir man provosert til å gjøre slike ting, men jeg kan ikke støtte det han har gjort. Den enste løsningen for Bale er å forlate Real Madrid.

- Hvis jeg var Real Madrid-supporter og så en spiller være så respektløs mot laget som det, det ville vært for mye. Bale bør spørre om en løsning på problemet, selv om det det skulle være snakk om en låneavtale.

Berbatov mener Bale ikke bryr seg om hvordan han fremstår lenger.

- Det var en måte å vise makt, det var som om han sa: «Spill meg eller så gjør jeg hva jeg vil.»

Kan sikre tittelen

Med to kamper igjen i La Liga ligger Real Madrid fire poeng foran Barcelona. Siden Real Madrid slår Barcelona på innbyrdes oppgjør, trenger Real Madrid bare to poeng på de siste to kampene for å være sikre på at de vinner seriegullet.

Torsdag kveld møter Real Madrid Villarreal hjemme på Estadio Alfredo di Stefano, som blir brukt som hjemmebane for tiden grunnet renovering av Santiago Bernabeu, og med seier i den kampen kommer Real Madrid til å vinne La Liga denne sesongen.

I forkant av korona-pausen var det Barcelona som ledet La Liga, men Real Madrid har gått forbi etter å ha vunnet alle de ni kampene som er blitt spilt etter La Liga-sesongen gjenåpnet.

Real Madrid møter Villarreal torsdag kveld klokken 21.00.