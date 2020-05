Berbatov råder Sancho til å droppe Manchester United-overgang i sommer

Dimitar Berbatov tror supertalentet Jadon Sancho gjør lurt i å bli værende i Borussia Dortmund.

Den engelske Dortmund-stjernen blir stadig koblet til Manchester United og en rekke medier har de siste månedene hevdet at Premier League-klubben håper å hente 20-åringen i kommende overgangsvindu.

Det er imidlertid ikke alle som mener det er fornuftig av Sancho å gå til United i sommer. Én av dem er tidligere United-spiss Berbatov.

Bulgareren som selv spilte fire år i den røde drakten, forteller til Betfair at han tror Sancho kan ha godt av å bli værende i Dortmund en stund til.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

I FARTA: Jadon Sancho i aksjon mot Hoffenheim i desember i fjor. Foto: Thorstenwagner (Bildbyrån)

Tror Sancho kan få slite med spilletid



Berbatov er nemlig ikke sikker på om Sancho vil få spilletiden han trenger i Manchester United for å fortsette den positive utviklingen han har hatt.

- Jeg vet ikke om det er rett tidspunkt for ham å dra til Manchester United. Som jeg har sagt tidligere, så har jeg mine tvil fordi i United er det spillere som Anthony Martial, Marcus Rashford og Daniel James, sier Berbatov.

Les også: 18 av 20 PL-klubber har levert økonomiske tall. Det som kom frem bør skremme fansen

Den tidligere United-spissen tror Sancho må tåle langt flere kamper på benken i United enn hva han opplever i Dortmund.

- Det er bra med konkurranse i laget, men jeg ser for meg at hvis han gjennomfører en overgang så ønsker han å spille hver eneste kamp, men rullering på laget har blitt vanlig i fotball, forklarer Berbatov.

- Han kommer til å velge et lag han vet han kommer til å få spille for. Han vil ikke flytte på seg for så å ikke gjøre noe for det vil stoppe overgangen hans. Derfor mener jeg at det kan være bedre for ham å bli værende i Dortmund, sier bulgareren.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool



Imponert over Sancho

Hva Sancho kommer til å gjøre gjenstår å se, men interessen er tilsynelatende stor for den engelske fotballstjernen.

Spørsmålet er imidlertid hvordan koronakrisen vil påvirke markedet. Dortmund har gjort det klart at de ikke har tenkt til å slippe Sancho på noe billigsalg, men det er usikkert er om noen klubber er villige til å bla opp enorme summer for spillere når det er såpass mye usikkerhet knyttet til fotballen generelt i tiden fremover.

En rekke klubber opplever allerede store økonomiske utfordringer som følge av koronakrisen.

Les også: Kjedelig uten idrett på TV. Her er 15 sportsfilmer du bør se (+)

Berbatov er imidlertid ikke i tvil om at klubben som eventuelt ender opp med Sancho får en kvalitetsspiller.

- Sancho er utrolig. Han har 14 mål og 15 målgivende, sier Berbatov.

- Det sier mye om utviklingen hans, hurtigheten, målene, pasningene og øyet han har for spillet, forteller den tidligere United-spissen.

Jadon Sancho ventes å være tilbake på fotballbanen igjen sammen med Erling Braut Haaland når Bundesliga sparkes i gang igjen med derbyet Dortmund - Schalke 04 førstkommende lørdag klokken 16.