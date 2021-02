Öberg stusser over Eckhoff-utspill

Den svenske langrennsstjernen Hanna Öberg er uenig med Tiril Eckhoff.

Det er kun to øvelser igjen på VM-programmet i Pokljuka og lørdag er det stafett for både herrer og kvinner som står for tur.

Som regjerende verdensmester er Norge sett på som en av de store favorittene, men Tiril Eckhoff gir favorittstempelet til et annet lag.

De norske kvinnene har nemlig ikke fått det helt til å stemme på stafett i vinter og kan kun vise til én seier i øvelsen denne vinteren.

- Vi er ikke favoritter. Jeg vil si at vi er «underdogs deluxe», forteller Eckhoff til Expressen.

Den norske skiskytteren mener i stedet at det er svenskene som har favorittstempelet på seg.

- Sverige er favoritter. De ahr gjort et bedre på stafett i år enn det vi har gjort. Samtidig vet man aldri med stafetter, og skiskyting er skiskyting, sier Eckhoff.

Stusser over Eckhoff-uttalelse: - Overdrivelse



Hanna Öberg, Sveriges beste kvinnelige skiskytter, virker imidlertid ikke å være enig med Eckhoff.

Svensken stusser på den norske skiskytterens uttalelser om at Norge er «underdogs».

- Det høres ut som en ordentlig overdrivelse. Norge høres absolutt til blant favorittene, sier Öberg til Expressen.

Hun erkjenner imidlertid at også Sverige må regnes som en av favorittene.

- Men det finnes mange lag som kan slåss om medaljer. Det er alltid det laget som gjør den beste innsatsen som kommer vinnende ut av det hele, sier svensken.

VM-dronning

Foreløpig i VM er det Eckhoff som har stått for flere av de beste prestasjonene på kvinnesiden.

Den norske profilen har så langt tatt tre gull og ett sølv når det gjenstår to øvelser.

Torsdag kjempet Eckhoff lenge om gullet på parstafetten, men Frankrike og Julia Simon skulle vise seg å bli litt for sterke på den siste runden.

Nå kan imidlertid Norge og Eckhoff få revansje allerede lørdag.

Kvinnenes stafett starter lørdag klokken 11:45, mens herrene skal i aksjon 15.00.

