Sander Berge (21) er klar for Sheffield United og Premier League-fotball. – Jeg følte meg elsket her fra første stund, sier Berge.

Den engelske klubben bekreftet kjøpet torsdag kveld. Kontrakten gjelder for fire og et halvt år.

– Vi har fulgt med på ham en god periode. Han har vært en spiller vi har framhevet som en som kan være med å gjøre oss bedre. Vi er begeistret over at han ville komme til oss, sier lagets manager Chris Wilder til klubbens hjemmesider.

– Det har vært et hektisk døgn, men jeg er stolt over å stå her i denne drakten. Det har alltid vært en drøm for meg å spille i Premier League. Jeg følte meg elsket fra første stund her, sier Berge.

Både engelske og belgisk medier har de siste dagene meldt at nordmannen koster et sted mellom 200 og 250 millioner kroner.

Sheffield United forsøkte også å kjøpe Berge sist sommer, men da takket den norske landslagsspilleren nei til en overgang. Det ble bekreftet av Genks sportsdirektør Dimitri de Conte.

Berge spilte ungdomsfotball i Asker og spilte deretter to sesonger i Vålerenga før han gikk til Genk for tre år siden.

Denne sesongen har Berge spilt samtlige kamper fra start for Genk, inkludert seks kamper i Champions League.

Berge blir fjerde nordmann i Premier League denne sesongen. Alexander Tettey (Norwich United), Joshua King (Bournemouth) og Ørjan Nyland (Aston Villa) har alle spilt denne sesongen.

Roger Nilsen og Jostein Flo har tidligere spilt for klubben i Premier League.

