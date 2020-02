Berge fikk gåsehud av supporternes sang: – Jeg har aldri følt meg så bra

Sander Berge ble dypt rørt av mottakelsen han fikk under debuten for Sheffield United sist helg.

Den norske midtbanemannen snakker ut om opplevelsen i kampprogrammet til søndagens hjemmemøte med Bournemouth.

Sheffield United har lagt ut en smakebit fra intervjuet på sitt nettsted. Der blir selvsagt den allerede svært så populære sangen om Berge et tema.

Da Berge forlot gresset etter kampen mot Crystal Palace, runget strofene om nordmannen fra bortesupporterne. Det viser seg også at han ble hyllet av kaptein Billy Sharp og de andre lagkameratene.

– Jeg gikk mot garderoben, og manageren ga meg en klem. Så sto alle guttene oppreist, musikken kom på og sangen ble sunget. Det var et stort øyeblikk for meg, sier Berge og fortsetter:

– Jeg har aldri følt meg så bra, for å være ærlig. Det startet med at kapteinen sang den til meg i garderoben. To minutter tidligere var jeg på banen, og alle supporterne sang. Det fikk meg til å føle meg så spesiell. Det er et øyeblikk jeg vil huske for alltid. Jeg får fortsatt gåsehud av å tenke på det.

For ordens skyld: sangen om Berge, Sheffield Uniteds dyreste kjøp noensinne, går slik:

«He’s Norwegian,

he plays for the Blades with John Egan.

We’re playing in Europe next season.

It’s Sander Berge,

he’s Norwegian.

Norwood and Fleck are the reason,

we’re playing in Europe next season.

With Sander Berge.»

Låten kommer han garantert til å høre igjen søndag ettermiddag. Da får Berge hjemmedebuten for sin nye klubb.

