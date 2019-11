Berge forsøkte å score på Anfield etter kampslutt: Ble stoppet av årvåken Alisson

Landslagsprofilen lot seg ikke be to ganger da han sto med ballen i beina etter at dommeren hadde blåst av Champions League-oppgjøret mot Liverpool.

STORO (Nettavisen): For mange er det en drøm å score på Anfield, og Sander Berge så virkelig sitt snitt like etter at Genk hadde tapt 1-2 på den ærverdige arenaen tidligere i november.

En video på Twitter viser hvordan landslagsprofilen forsøker å score fra midtbanen, kun sekunder etter at dommer hadde blåst av kampen.

Berge spilte hele samfulle 90 minutter for sitt Genk i den aktuelle kampen, og sto plutselig med ballen i beina da Ivan Kruzliak blåste for full tid. Da lot han seg ikke be to ganger, og «dæljet» til.

Ballen hadde retning nettmaskene på Anfield, men Alisson, Liverpools brasilianske burvokter, hadde ingen planer om å la ball nummer to gå i nettet - til tross for at det ikke ville hatt noe innvirkning på resultatet.

27-åringen forflyttet seg lynraskt til motsatt ende av målet og fikk kastet opp en hånd som gjorde at ballen forsvant utenfor, før han plukket opp sin egen drikkeflaske og ruslet mot midten for å takke for kampen.

Berge gliser stort når Nettavisen spør om han husker situasjonen.

- Jeg ga det et forsøk. Jeg fikk jo ballen, så jeg tenkte bare at jeg måtte score på Anfield. Jeg scoret jo på trening dagen før, men å score delvis i match...Jeg ga det et forsøk fra midten, men han skulle absolutt ikke la den gå inn. Det var ikke snakk om det, sier 21-åringen med et glis.

- Var du bortom og sa at han hvert fall kunne latt den gå inn etter kampslutt?

- Nei, jeg var faktisk ikke det. Jeg tok ikke noe «handshake» med ham etter det, sier han med et glimt i øyet.

VÅKEN: Alisson er av mange regnet som en av verdens beste keepere. Foto: Phil Noble (Reuters)

Kvittet seg med treneren

Som på klubblaget har Berge en viktig rolle på landslaget, men når han returnerer til Belgia etter kampene mot Færøyene og Malta er det ikke med Felice Mazzu ved roret.

Den belgiske trenerveteranen fikk sparken i Genk tirsdag, mens Berge var på landslagssamling.

Berges lag har slitt i den hjemlige serien så langt denne sesongen, og ligger helt nede på 9.-plass. Til slutt måtte Mazzu og tre av hans assistenter ta sin hatt og gå.

- Det er selvfølgelig alltid tøft når treneren må gå, og nå var det fire mann som måtte gå i denne omgang. Jeg har opplevd det tidligere både i Asker og Genk, og det er en tøff prosess. Men resultatene har dessverre uteblitt nå over flere uker og måneder, og man skal ikke legge det på treneren, men fra klubbens ståsted antar jeg de følte at det nå var på tide å gjøre en endring, og da er jo det trist at man må gå hvert til sitt, forteller Berge som har blitt en lederskikkelse i det belgiske laget.

Midtbanespilleren påpeker at trenersparkingen ikke har noe særlig effekt på hans egen situasjon i klubben. Den sympatiske Asker-gutten understreker at han alltid gir alt for klubben uavhengig av hvem som er trener, og prestasjonene hans har heller ikke gått ubemerket hen den siste tiden.

IMPONERTE: Sander Berge fikk vist seg fram over to oppgjør mot Liverpool i Champions League, men maktet ikke å sette ballen i mål. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Svarer på Napoli-ryktene



For tirsdag skrev Gazzetta dello Sport, Italias største nettavis, at Napoli ønsker å hente både Berge og Erling Braut Haaland til klubben for totalt 60 millioner euro.

Avisen hevder at den italienske klubben skal være klare til å legge 20 millioner euro på bordet for Berge, men i likhet med landslagskollega Haaland er han ordknapp om ryktene.

- Jeg fikk det med meg da Erling ble spurt om det samme, og jeg så Erlings svar så jeg har ikke noe mer å utdype egentlig. Det er vanskelig å kommentere rykter i dagens fotball for det virrer og går i ett sett. For meg handler det om å gjøre det best i hjemlig liga og Champions League den neste tiden, så får man forhåpentligvis gjøre seg fortjent til en mulighet på høyere nivå en gang i fremtiden, sier han.

ETTERTAKTET: Både Sander Berge og Erling Braut Haaland jaktes av flere storklubber, ifølge flere rapporter. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Erling sa at han forstår godt at de (Napoli) har lyst til å hente Sander Berge. Hva vil du svare til det?

- He-he, jeg får si det samme om Erling.

- Men er Napoli en klubb du kunne sett for deg å spille i?

- Sånne ting drøfter man hele tiden, og Napoli er på et helt annet nivå enn Genk og de er et topplag i en av verdens beste ligaer. Vi har til og med møtt dem en gang og skal til Napoli for å spille mot dem i desember. Det er veldig moro å måle seg mot de aller beste, og det er kult å få referanser og vite hvor man står. Man har Fabian Ruiz for Spania som man spilte mot, og andre veldig gode spillere. Vi får se, men jeg gleder meg først og fremst bare til å møte dem, fortsetter Berge.

Han vil verken åpne opp eller utelukke at han kan komme til å flytte på seg allerede i januar. 21-åringen har også vært koblet til Fiorentina nylig, uten at han preges nevneverdig av de hyppige koblingene til storklubber.

- Det får agenter og den slags, og ikke minst klubben, ta hånd om. Jeg får bare sørge for å levere best mulig på banen så vi kommer oss høyere på tabellen og forhåpentligvis tar flere poeng i Champions League.

