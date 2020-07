Berge nær ny scoring da Sheffield United spilte uavgjort

Sander Berge virker å være på vei mot å finne formen. Han var igjen involvert i mye da Sheffield United tok ett poeng mot Burnley.

BURNLEY - SHEFFIELD UNITED 1-1:

Søndagens oppgjør vil imidlertid ikke skrive seg inn i noen historiebøker som det mest underholdende da Berges mannskap møtte et Burnley-lag som kom til oppgjøret med fem 1-0-seire i bagasjen.

Søndagens kamp så lenge ut til å ende med samme sifre.

For James Tarkowski ga Burnley ledelsen 1-0 før pause og resultatet så ut til å stå seg. Men like før slutt dukket John Egan opp og scoret sitt første Premier League-mål, og sørget for det med 1-1.

Berge i fokus

Sander Berge synes å komme mer og mer til sin rett i en noe uvant posisjon hos Chris Wilders mannskap, og nordmannen var farlig frampå også søndag etter å ha åpnet scoringskontoen forrige runde.

Den tidligere Genk-spilleren var nær ved å sende Sheffield United i ledelsen etter 11 minutter da han fikk ballen fra Ollie McBurnie, men avslutningen ble blokkert til corner.

Istedenfor var det Burnley som fikk åpningsmålet før pause, på en dødball forårsaket av Berge. Dwight McNeil slo en presis ball på hodet til Jay Rodriguez som stusset ballen på bakerste stolpe, der en skliende James Tarkowski kunne gi vertene ledelsen.

1-0: James Tarkowski satte inn ledermålet for Burnley. Foto: Clive Brunskill (AP)

Samme oppskrift

I en ellers sjansefattig 2. omgang var Sheffield United kliniske da laget fikk sjansen etter 80 minutters spill. Målet kom ikke på dødball, men hadde samme oppskrift som Burnleys ledermål.

Et innlegg ble stusset videre av Billy Sharp mot Egan på bakre stolpe, men avslutningen til Sheffield United-forsvareren var av høyere kvalitet enn målet til Tarkowski. På hel volley suste ballen inn i krysset bak Nick Pope.

I kampens ordinære siste spilleminutt fikk Berge mulighet til å bli matchvinner da han avsluttet etter et innøvd frisparktrekk, men den knallharde avslutningen ble reddet av Burnley-målvakt Nick Pope.