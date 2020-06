Berge, Nyland og lagkameratene knelte før Premier League-restarten

Spillerne fra både Aston Villa og Sheffield United gikk ned på kne i forkant av tirsdagens Premier League-retur for å vise sin støtte til kampen mot rasisme.

Antirasisme-demonstrasjoner har vært gjennomført over hele verden etter at afroamerikanske George Floyd døde som følge av en pågripelse av politiet i Minneapolis 25. mai.

Tirsdag ble kampen for å bekjempe rasisme også markert i Premier League. Sander Berge, Ørjan Håskjold Nyland og de øvrige spillerne i Sheffield United og Aston Villa viste sin støtte før kampstart.

Fra tidligere er det også besluttet at spillerne spillernes navn på draktene skal være erstattet med teksten «Black Lives Matter» i de 12 første kampene som spilles i den engelske toppserien etter restarten.

Sammen i kampen

I de øvrige 80 kampene som gjenstår av sesongen vil spillernes drakter være påført et Black Lives Matter-merke.

Ligaledelsen har vært klare på at de godtar at spillerne viser sin motstand mot rasisme ved for eksempel å knele.

Spillerne i Premier League opplyste i en felles uttalelse nylig at de står sammen i kampen for å utrydde rasisme og å fremme respekt og like muligheter for alle.

Også i tysk Bundesliga har flere lags spillere den siste tiden valgt å knele før kampstart.

Minnet koronaofrene

Før tirsdagens kamp i Birminghan ble det også avholdt ett minutts stillhet til minne om ofrene for koronaviruset. Aston Villa-manager Dean Smiths far er blant de mer enn 42.000 menneskene som har mistet livet den siste tiden.

Ron Smith var funksjonær på Villa Park, og tirsdag ble det lagt ut en funksjonærjakke på de tomme tribunene til minne om ham.

– Det er en fantastisk gest av klubben. Hjertet mitt går til alle som har mistet noen i denne perioden, sa manager Dean Smith til Sky.

(©NTB)