Berge reddet poeng for Genk

Sander Berge scoret på overtid og sørget for at Genk fikk med seg ett poeng fra møtet med Antwerpen i belgisk fotball onsdag. Kampen endte 2-2.

Genk har fått en poengmessig treg start på sesongen i den belgiske toppserien, og onsdag så Berge og lagkameratene ut til å gå på et nytt forsmedelig tap på hjemmebane.

Antwerpen ledet 2-1 da kampuret passerte 90 minutter, men så slo den norske landslagsprofilen til. Berge var effektiv da sjansen bød seg og hamret inn utligningen til 2-2 på overtid.

Scoringen kom etter Genk hadde satt press på gjestene i sluttminuttene.

Portugisiske Ivo Rodrigues så ut til å bli matchvinner for Antwerpen med sin 2-0-scoring like etter sidebytte, men spissen bidro i stedet til at seieren røk da han pådro seg sitt andre gule kort åtte minutter før full tid.

Med én mann mer på banen fikk Genk utligningsmålet som ga ett viktig poeng.

Sander Berge og lagkameratene er nummer sju på tabellen, ti poeng bak ledende Club Brugge. Nordmannen spilte hele onsdagens kamp, mens Simen Juklerød var ubenyttet reserve for gjestene.

