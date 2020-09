Berge reiser hjem fra landslagssamlingen med skade

Premier League-spilleren Sander Berge spiller ikke mandagens fotballandskamp mot Nord-Irland. Han sliter med skaden han pådro seg mot Østerrike og reiser hjem.

Berge ble skadet i første omgang av nasjonsligakampen mot Østerrike, men fullførte. Mandag ble det imidlertid klart at skaden er så ille at han må reise hjem fra landslagssamlingen.

– Berge måtte avbryte gårsdagens trening og har nå reist hjem fra Belfast. God bedring, Sander, skriver Norges Fotballforbund på Twitter.

Berge trøblet med skaden på søndagens trening i Belfast, og måtte blant annet få hjelp av målmaskinen Erling Braut Haaland.

– Han skulle teste i dag, men han fullførte ikke 100 prosent. Jeg får høre med det medisinske apparatet. Han er et stort spørsmålstegn for morgendagen. Det er mindre enn 50 prosent sjanse for at han spiller, hvis jeg skal bedømme, sa landslagssjef Lars Lagerbäck på en pressekonferanse søndag kveld.

Norge må dermed klare seg uten en av lagets viktigste brikker mot Nord-Irland. Berge spilte hele kampen mot Østerrike, og laget blant annet straffespark med en hands.

– Vi kom alltid meteren for sent inn og havnet i ubalanse. Da ser det passivt ut. Vi havnet bakpå og måtte jage, og det tok lang tid før vi kom inn i kampen, sa Sander Berge etter kampen.

Berges Premier League-klubb Sheffield United sesongåpner mot Wolverhampton neste mandag.

(©NTB)