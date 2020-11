Berge spilte hele kampen da Sheffield United tapte mot West Ham

Nordmannens (22) klubb har kapret ett fattig poeng på ni kamper i Premier League. Slikt lukter det nedrykk av.

SHEFFIELD UNITED - WEST HAM 0-1:

Sander Berge og Sheffield United står fortsatt uten seier i Premier League denne sesongen. Søndag ble det tap på hjemmebane mot West Ham.

Spissen Sebastien Haller scoret kampens eneste mål rundt ti minutter ut i andre omgang. Ivorianeren hamret ballen opp i krysset fra rundt 17 meter.

Nære utligning

Sheffield United var på høyde med gjestene fra London gjennom store deler av kampen, men det ville seg liksom ikke helt for Berge og hans lagkompiser.

Oliver McBurnie hadde blant annet flere gode sjanser for vertene i løpet av kampen og spesielt etter 75 minutter var han nær en utligning. Spissen ble spilt alene gjennom med keeper Lukasz Fabianski, men satte ballen i krysstolpen og ut.

Sander Berge spilte fra start for hjemmelaget, etter at det i etterkant av landslagsperioden var noe tvil om 22-åringen kunne spille i kjølvannet av den positive koronatesten til Omar Elabdellaoui under samlingen med Norge.

Berge spilte hele kampen

Midtbanemannen ble værende på banen gjennom hele kampen.

Det spøker imidlertid alvorlig for Sheffield Uniteds Premier League-eksistens nå. Klubben har kun sanket ett fattig poeng på de ni første kampene.

Berges klubb ligger dermed helt sist på tabellen.

West Ham på sin side har fått en god start på sesongen, etter at det så litt mørkt ut etter de aller første kampene denne sesongen. David Moyes og hans menn står nå bokført med 14 poeng fra ni kamper og ligger på en foreløpig åttendeplass.

