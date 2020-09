Berge tok grep etter brutalt møte med Premier League

Sander Berge (22) åpner opp om sin nye hverdag i engelsk fotball.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Den norske landslagsprofilen virker, ifølge flere eksperter, å være det sikreste kortet på den norske midtbanen når Norge skal møte Østerrike i Nations League fredag kveld.

Berge signerte i januar for Premier League-klubben Sheffield United og har etter en varierende start funnet seg godt til rette på øverste nivå i engelsk fotball.

For etter et brutalt møte med Premier League-fotballen tok Berge grep. Det har gitt resultater, forteller ham.

- Jeg har lagt ned en vesentlig innsats for å få ut det fysiske potensialet jeg har med at jeg er så stor og har såpass mye kraft og trøkk i den kroppen her, sier Berge.

Han forklarer at han umiddelbart fikk problemer med å spille bare i 60-70 minutter i de første kampene for Sheffield United, men innsatsen han nå har lagt ned gjør at han er langt bedre rustet til å takle det fysiske nivået og tøffe kampprogrammet i England.

- Så det vil jeg si er et stort steg opp. Kan man tåle kampene bedre, så har man mer å by på hver gang man har ballen og kan skape mer, forteller Norge-profilen.

Berge om møtet med Premier League: - Spesielt



Han legger ikke skjul på at møtet med Premier League har vært spesielt.

- Det er en drøm for alle å spille på det gjeveste klubbnivået man kan, sier Berge til Nettavisen.

I Sheffield United har nordmannen fått en noe annerledes midtbanerolle enn det han er vant med på landslaget og tidligere klubblag.

Der han i Genk og på landslaget har hatt en dyp og mer tilbaketrukken midtbanerolle, har han bekledd en mer offensiv indreløperrolle i Sheffield United.

Det har også vært noe han har måttet tilpasse seg, men Berge opplever at han har lært mye.

- Man vokser enormt. Jeg har fått andre oppgaver enn før. Jeg spiller høyere på banen, det er mer intensivt og man må bruke fysikken og duellkraften enda mer. Jeg føler jeg har vokst stort der, forklarer Berge.

Også et møte med et nytt land har vært spennende.

- Man møter en ny kultur med mye skotter, irer og briter. De har kanskje vokst opp med en annen mentalitet enn hva vi har gjort her hjemme. Jeg får ta nye steg på andre utviklingspunkter, sier den norske landslagsspilleren.

TOMME TRIBUNER: Lars Lagerbäck og hans Norge er klar for Nations League for tomme tribuner. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Ser endring

Landslagssjef Lars Lagerbäck er fornøyd med utviklingen til Berge.

- Det er som han er inne på selv. Jeg har sett mange av hans kamper. Han har en litt annen rolle der enn han har hos oss, så det blir en liten forskjell sånn sett, men han har gjort det bra der også, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Svensken synes det er flott å se Berge på et så høyt nivå.

- Med all respekt for den belgiske ligaen så har han kommet seg opp enda et nivå. Han har fått mye spilletid og jeg synes prestasjonene hans helt klart har vært godkjente, forteller Lagerbäck.

Berge er én av flere yngre spillere på Norge som har tatt steg for klubblagene i utlandet de siste årene.

Midtbanespilleren er ikke i tvil om at det merkes på landslagssamlingene.

- Mange har vokst stort både på og utenfor banen. Folk tør å ta mer ansvar, særlig unggutta. Vi vokser hver gang vi er samlet. Man våger mer, viser mer personlighet både på og utenfor banen. Totalen blir mye bedre når man får spille på et høyere nivå og kan ta med seg den selvtilliten inn på landslaget, sier Berge.

Berge og de andre norske landslagsspillerne møter Østerrike i Nations League på Ullevaal stadion fredag kveld. Kampen har avspark klokken 20.45.