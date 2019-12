Berge tok ut Aar og Øverjordet i EM-troppen

Christian Berge offentliggjorde Norges EM-tropp.

Norges landslagssjef i håndball tok ut to mulige mesterskapsdebutanter i EM-troppen.

William Aar fra Kolstad og Sander A.Øverjordet fra Haslum fikk begge en plass blant de 18 spillerne.

– Det var et vanvittig vanskelig uttak, for det er mange som har prestert godt, sa Berge til TV 3 da han presenterte troppen.

Debutant Aar var ikke overraskende godt fornøyd med å bli tatt ut i EM-troppen.

– Det er dette man drømmer om, det er veldig stort, sa Aar.

Norge må klare seg uten en skadet Kent-Robin Tønnessen. Samtidig ble Alexander Barthold som har vært i storform for danske Aalborg denne sesongen veid og funnet for lett for en plass i troppen.

– Det var tøft, og jeg skjønner skuffelsen til de spillerne som ikke blir med, men som ønsker det veldig sterkt. Skuffet skal de være når de har prestert godt, men jeg synes Blonz lå et lite hakk foran når det gjelder hva jeg ønsker å ha på landslaget, la Berge til.

Dermed må Barthold, som har levert særdeles godt spill for sin danske klubb, finne seg i å se nok et mesterskap fra sofaen.

– Det er vanskelig å gi et godt svar på det, men det er bare å fortsette, så får vi se, sa landslagssjefen om hva mer Barthold kan gjøre for å bli tatt ut.

To mann skal ut av troppen innen EM starter i Trondheim i januar.

EM spilles i 2020 på hjemmebane og Norge skal møte Bosnia, Frankrike og Portugal i gruppespillet.

Hele troppen:

Torbjørn S. Bergerud, SG Flensburg-Handewitt

Espen Christensen, GWD Minden

Kristian Sæverås, Aalborg Håndbold

Magnus Jøndal, SG Flensburg-Handewitt,

Alexander Blonz, Elverum,

Kristian Bjørnsen, HSG Wetzlar,

Kevin M. Gulliksen, GWD Minden

Bjarte Myrhol, Skjern Håndbold,

Magnus Gullerud, GWD Minden,

Petter Øverby, HC Erlangen,

Sander Sagosen, Paris Saint-Germain Handball,

Christian O’Sullivan, SC Magdeburg,

Gøran Johannessen, SG Flensburg-Handewitt,

Magnus Abelvik Rød, SG Flensburg-Handewitt,

Harald Reinkind, THW Kiel,

Eivind Tangen, Skjern Håndbold,

William Aar, Kolstad,

Sander A. Øverjordet, Haslum