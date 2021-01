Den norske VM-troppen i håndball vurderer sterkt å jobbe mot at laget må inn på et nytt hotell midt i mesterskapet. Der florerer det med mageonde.

Etter planen skal alle åtte kvartfinalister ha base inne i Kairo sentrum på Marriott Zamalek-hotellet (fem stjerner) ved Nilens bredd. Det har arrangøren bestemt.

Det flotte komplekset med snaut 1100 rom og 20 etasjer i to tårn blir i lystig lag nå omtalt som "Marriott magesjau". Slik ble det etter at lag på lag fikk spillere og ledere i kne og mer på toalettsetet enn i trening visse dager.

Danmarks Mikkel Hansen ble svært dårlig fredag, og han lå nesten halvannet døgn til sengs. Det er lite trolig at han spiller mandagens kamp.

– Nå begynner vi å få veldig bra kontroll på dette hotellet med tanke på restriksjoner og magesyke og den biten der. Så vet vi at de sliter litt mer på det andre hotellet. Vi skal gå gjennom det med hele teamet og se hva som er best for oss, sa landslagssjef Christian Berge til NTB etter søndagens kamper.

I rute

Etter en treg start er mye på stell i den norske basen tre-fire mil utenfor Kairo. Det er derfor Berge og blant andre landslagslege Thomas Torgalsen ikke umiddelbart er så motiverte for å flytte.

Lagene som bor i sentrum av byen, har en egen fløy der de spiser. Det er her man antar at smitten har spredt seg mellom troppene. Og det virker ikke som det stopper.

Spillere må også bruke mye heis for å ta seg rundt på hotellet. I tillegg bor mange VM-mediefolk der.

Også Kroatia og Sverige har fått spillere satt kraftig ut av spill med mageonde.

Norge opplevde det samme helt i starten av VM, men klarte å få situasjonen under kontroll. Blant annet ble det lagt ned forbud mot å innta visse typer mat.

Norge har med egen kokk til Egypt. Han kan bli en svært viktig mann siste uka av VM.

Onsdag blir det norsk kvartfinale. Motstanderen er ikke klar.

(©NTB)

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk