Berge ut med tidlig skade mot Manchester United

Sander Berge har vært et lyspunkt for Sheffield United, men i møtet med Manchester United måtte han gi seg med lårtrøbbel like etter kampstart.

Nordmannen tok seg til baksiden av det ene låret etter en spurtduell med Nemanja Matic etter sju minutters spill. Han satte seg øyeblikket ned. 38 år gamle Phil Jagielka kom inn som Berges erstatter. Det tok noen minutter før byttet kunne gjøres. Skaden oppsto like etter at Sheffield United hadde rystet Ole Gunnar Solskjærs menn ved å ta ledelsen på Bramall Lane. Scoringen kom etter grusomt keeperspill av Dean Henderson, som glitret på utlån hos nettopp Sheffield United forrige sesong. Det var sjette bortekamp på rad i Premier League at Manchester United havnet under først. Berges lag hadde kun plukket ett fattig poeng etter tolv kamper før torsdagens oppgjør. (©NTB)

