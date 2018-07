Bergensavisen: Manchester United-spiller på prøvespill hos Brann

Neste uke kommer den 20 år gamle nigerianske Manchester United-spilleren Tosin Kehinde på prøvespill i Brann, ifølge Bergensavisen.

Kehinde spilte sammen med spillere som Marcus Rashford, Scott McTominay og Axel Tuanzebe for Manchester-klubbens ungdomslag for tre år siden. I motsetning til sine mer kjente lagkamerater har han imidlertid ikke fått sin debut for klubbens A-lag.

United skal ha tilbudt 20-åringen en to års forlengelse av kontrakten som går ut i sommer, men fått tilbudet avslått.

Brann har ikke selv bekreftet at spilleren kommer på besøk, men Bergensavisen skriver at de har fått prøvespillet bekreftet fra pålitelig hold. I tillegg til Brann skal tyrkiske Fenerbahçe, belgiske Anderlecht, franske Amiens og østerrikske Red Bull Salzburg være mulige destinasjoner for Kehinde etter sommeren.

Også Kehindes landsmann Junior Lakosa, som har bøttet inn mål i nigeriansk serie i år, kommer på prøvespill, ifølge Bergensavisen.

Tidligere denne uken sikret Brann seg både Ranheims Kristoffer Løkberg og Odds Thomas Grøgaard. De to slutter seg til bergensklubben fra nyttår.

Med 16 kamper unnagjort leder Brann fremdeles Eliteserien. Forspranget til Rosenborg er på 2 poeng.

