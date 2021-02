Bergersen har troen på Ødegaards klubbvalg: - Han er en Arsenal-type

Martin Ødegaard har gjennomført en hektisk uke med klubbskifte og innhopp for sin nye arbeidsgiver Arsenal. Landslagsassistent Kent Bergersen mener drammenseren har gjort et godt klubbvalg.

22-åringen fikk sin debut mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i helgen som var.

Mikel Arteta var kryptisk til mulighetene for en eventuell Ødegaard-start på mandagens pressekonferanse.

- Vi får se hva situasjonen er i dag, og hvilke spillere som er friske. Det har vært noen problemer de siste dagene, så jeg kommer til å ha mer oversikt i løpet av dagen, sa spanjolen

Nettavisen fikk overvære pressekonferansen, men Arsenals pressesjef slapp kun gjennom et fåtall spørsmål fra de britiske journalistene.

- Et godt tegn

Diskusjonene har vært mange etter at nyheten om Ødegaards låneavtale kom ut i forrige uke, og en av dem som etter all sannsynlighet vil trene nordmannen denne sesongen er Norges assistenttrener Kent Bergersen.

Han tror London-klubben var et godt valg for Ødegaards videre utvikling.

- Nå er det Ståle (Solbakken) som har hatt kontakt med han, og pratet en del med Martin angående det klubbvalget. Men vi ser jo på det som en vinn-vinn-situasjon. Han var litt ut i kulda, men nå har han fått en glimrende mulighet til å vise verden hvilken strålende fotballspiller han er, sier Bergersen til Nettavisen.

Og fortsetter:

- Jeg vil jo tro at han har hatt gode samtaler med Arteta og fikk jo allerede minutter mot United, som er et godt tegn. Jeg tenker at han passer bra inn i Arsenal, og er litt Arsenal-type om man kan si det.

- De som er i form får spille

Det norske landslaget har måtte tåle kritikk for at flere spillere har fått tillit i en startellever, men som nødvendigvis ikke har spilt mye i klubblag. Det kan endre seg under den nye ledelsen.

- Fotballen er sånn at de beste og de i best form får spille, og ofte avhenger det av hvilken fysiske form spillerne er i. Vi kommer til å ha lite tid til å trene på hver samling vi har med landslaget fremover, og det vil derfor bli vanskelig å spille seg inn et lag basert på treningene.

- Så Ødegaard trenger spilletid i Arsenal for å spille på det norske landslaget?

- Det er jo i enkelte tilfeller spillere som ikke spiller fast i sitt klubblag, men som spiller på et så godt klubblag at de vil heve landslaget selv om ikke formen er på topp. Man må også se på hvilke konkurrenter han har og hvilken posisjon vi ønsker å bruke han, om det er bak spissen, på kanten eller andre steder på banen. Men vi krysser absolutt fingrene for at han får spilletid, noe det virker som han kommer til å gjøre.

Han forteller videre at et klubbytte er vanskelig å spå, og at det er vanskelig å spå hvordan utfallet vil bli.

- Jeg føler jo at ting kan slå litt begge veier, for det er nytt lag, med nye lagkamerater og det er alltid vanskelig å komme til en klubb.

Et mer fleksibelt landslag

På landslaget har den tekniske midtbanespilleren levert noen gode enkeltkamper, men fant seg ikke helt til rette under Lars Lagerbäcks ledelse.

Det er en av kabalene den nye landslagsledelsen har prøvd å legge de siste ukene.

- Vi har jo diskutert det en del, om hvor vi skal bruke han, og har ikke kommet fram til noen beslutning ennå. Jeg tror at vi kommer til være mer fleksible på flere ting, som bruk av spillere i form, spiller som passer sammen og slike ting. Han blir ikke satt i en fast posisjon, forteller «Kenta» videre.

Man har tidvis sett at kombinasjonsspillet mellom Ødegaard og Erling Braut Haaland har fungert glimrende, og at det derfor kan være naturlig å bygge spillet rundt Norges superduo.

- Jeg vil si at det er naturlig, ja. Haaland leverer jo hele tiden der ute, så han er jo en verdensklassespiller. Ødegaard har også vært en del av kanskje verdens største klubb, og spiller på det høyeste nivået. Så når de to er i form, vil de to være veldig viktig for Norge.

Første mulighet for å se en eventuell Haaland/Ødegaard-kombinasjon for Norge er borte mot Gibraltar 24. mars, men Ødegaard kan du forhåpentligvis få se mot Wolverhampton i kveld, 19.00.

