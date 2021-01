Bergersen varsler endringer på landslaget: - Tror vi vil se mye mer variasjon

Kent Bergersen utelukker ikke trebackslinje på landslaget, og er klar på at Martin Ødegaards klubbsituasjon ikke er holdbar over tid.

OSLO (Nettavisen): Vi møter Ståle Solbakkens høyre hånd en kort kjøretur fra den norske landslagsarenaen, som vil være Bergersens hjemmebane de neste årene.

Den tidligere kantspilleren har tatt et syvmilssteg fra jobben som hovedtrener i 2. divisjonsklubben Kvik Halden til assistenttrenerrollen på landslaget.

Etter stor suksess i Halden, skal den tidligere fintekongen nå forsøke å hjelpe Norge til et mesterskap, og 53-åringen er nestemann ut i Nettavisens artikkelserie Taktikkpraten.

- For folk som ikke har sett Kvik Halden de siste årene; hva slags fotball spiller man under Kent Bergersen?

- Totalfotball! Neida. Jeg var en 4-4-2-mann, men så skjer det ting underveis når det kommer til skader og spillere, så etter hvert landet vi på en 3-5-2-formasjon. Det er på en måte det som har gjort underverker i Kvik. Vi fikk frem en veldig solid treer bak og en god defensiv plattform. Man er også avhengig av gode vingbacker som både kan angripe og forsvare, og så må du ha to offensive midtbanespillere som er med på å supplere spissene.

- Vi har variert med høyt press når vi kan det, og så er det vanskelig å bryte ned 5-3-2 når du legger deg lavt. Samtidig har du muligheter til å kontre. Vi var et lag som ønsket å føre kamper, og ble så gode etter hvert at vi rykket opp til 3. divisjon, hvor vi førte kamper hele tiden. Da var det det offensive spillet som var viktig, men vi slapp ikke inn mer enn 16 mål på 26 kamper i opprykkssesongen. Så var vi spente da vi skulle opp et nivå, men så viste det seg at vi hadde tatt nivået og fått inn spillere som styrket laget, og spilte om kvalik til OBOS-ligaen for to år siden, så vi klarte å bygge videre på det vi gjorde i opprykkssesongen. Jeg har jobbet på lik måte de siste tre årene i Kvik. Fotball dreier seg om å ha ballen for meg, så det er det vi har jobbet mest med.

- Har du snakket med Ståle om å implementere en trebackslinje på landslaget?

- Vi diskuterer jo og ser for oss ting, og Ståle har også spilt trebackslinje litt i FC København også.

- Så det er ikke utenkelig å se et norsk landslag med tre bak? Det er ganske langt unna hva som har vært realiteten både under Lagerbäck, men også før ham?

- Ja, nå skal Ståle og jeg prate sammen denne uka, men jeg tror vi kommer til å se mye mer variasjon i måter å angripe kamper på, selv om situasjonen også gjør at du skal være forsiktig med å skifte på for mye når du har så lite tid. Det blir spennende å se hvordan Ståle tenker når vi kommer ordentlig i gang. Det har jo også veldig mye med hvem som er i form, og hvem som er skadefrie. Nå er det tynt med stoppere i utgangspunktet fra før, så kommer det plutselig skader der er kanskje ikke en treer det man skal begynne å tenke på.

- Men i utgangspunktet er du/dere åpne for å eksperimentere med en trebackslinje også på landslaget?

- Ja, det vil jeg tro Ståle er, selv om det i ryggmargen ligger en firer bak.

- Hvis du skulle sett inn i fremtiden, og trukket fram ett navn som du tror kommer til å få gullklokka for Norge, men som ikke har landskamper ennå. Er det noen spillere som stikker seg ut?

- En som er veldig spennende er Jens Petter Hauge i Milan. Han har vel fått et innhopp på landslaget kanskje..

[Hauge fikk seks minutter som innbytter mot Romania i oktober 2020].

- Fra å være reserve i Aalesund mens de var i OBOS-ligaen, og selv spille 4. divisjon på Sunnmøre, hvor jeg selv har vært i fem år, til nå å spille veldig mye for Milan to år senere. Det er helt revolusjonerende utvikling, og han er en jeg synes skal bli spennende å følge fremover. Han har noen unorske ferdigheter som gjør at det kan bli moro å se Norge fremover.

- Du fikk sparken i HamKam i 2016. Hvor viktig var det å lykkes med Kvik-prosjektet for deg som hovedtrener?

- Det tror jeg var veldig viktig. Jeg begynte i Drøbak i 3. divisjon og var der i tre år, etter å ha rykket opp første året. Så tok jeg et ganske stort steg opp til Bodø/Glimt som er en tradisjonsrik klubb. Vi fikk til et opprykk i sesong der, før Erik Hoftun tok sportssjefjobben i Rosenborg. Allerede på sommeren ble det da avklart at vi skulle gi oss der. Da ble jeg assistent for Henning Berg i Lyn, og så ble han borte. Jeg tok over etter ham, men så gikk det veldig dårlig - både med klubben og laget. Så kom jeg meg tilbake i manesjen tidlig med å være assistent i Aalesund i fem år. Jeg trivdes veldig godt i den rollen og gjorde det veldig bra der, og jobbet sammen med Kjetil i tre år og Janne Jönsson i to år. Da var jeg i en ålreit posisjon og kjente litt på at jeg ville prøve hovedtrenerjobben igjen.

- Da var Ståle med og fikk overtalt meg til å ta HamKam-prosjektet - og det var tøft, altså. De var jo konkurs sommeren i forkant, spilte ut OBOS-sesongen med juniorlaget og rykket ned. Vi hadde ikke en eneste spiller på kontrakt, så alt måtte bygges opp på nytt. Det første året ble vi nummer tre og gjorde det helt okay. Så forsterket vi laget inn mot sesongen og skulle rykke opp, men så fikk vi mye skader på de vi hentet inn. Vi åpnet med to uavgjort, før vi vant én og tapte fjerde, og da var det slutt. Når det skjer, faller du voldsomt og da er det litt tilfeldigheter om du kommer tilbake igjen.

- Året gikk og det var ny sesong, og da var jeg i kontakt med et par Eliteserie-klubber rundt en assistenttrenerrolle, og så hadde jeg tilbud om hovedtrenerjobben i Kvik Halden. Det ble ingenting av de assistentjobbene, og da satt jeg igjen med Kvik Halden. Det måtte bli det om jeg skulle fortsette å jobbe med fotball, men da har du ikke mye mer å gå på etter å ha havnet i bakleksa. Hadde vi ikke rykket opp andre året med Kvik Halden, så hadde jeg heller ikke fortsatt der. Og da vet ingen hva som hadde skjedd, og opprykket ble jo avgjort i siste kampen og levde helt inn til siste sekund, så det er veldig små marginer hele veien.

- Er det ikke sikkert du hadde fortsatt i treneryrket i det hele tatt om det i ytterste konsekvens hadde vippet andre veien og du ikke rykket opp med Kvik?

- Nei, i de månedene jeg gikk i arbeidsledighet etter å ha fått sparken i HamKam ble jeg ikke akkurat ringt ned. Det er ganske tøft for en fotballtrener å være usikker på om du kommer tilbake igjen. Da må du begynne å tenke i andre baner. Det var en periode hvor jeg jobbet på Fotballprogresjon (spesialisert spillerutvikling for unge fotballspillere, red. anm) i Oslo og måtte ta noen strøjobber her og der. Så jeg var veldig glad da jeg begynte å skjønne at det vi holdt på med i Kvik var ting som gjorde at det var gøy å drive med fotball igjen. Jeg har mye å takke dem for, som at det ble litt blest rundt meg igjen.

- For det er ikke alt for lenge siden den opprykkskampen, hvor du lyktes med ditt prosjekt, til her du sitter nå som assistent på det norske herrelandslaget. Har du klart å ta innover deg det spranget?

- Det er egentlig litt vanskelig å forstå, men jeg har jo prøvd å tenke på det. I starten tror jeg ikke jeg skjønte hvor stort det var. Når du ser på alle tilbakemeldingene du får, skjønner du at det er en stor jobb du har fått, og jeg er selvfølgelig takknemlig for det. I fjor satt jeg på traktoren og ryddet snø på banene før vi skulle trene selv, og gikk med snøskuffa for å få til treninger. Det har vært masse kommentarer rundt det, og jeg så for eksempel Tom Freddy Aune hadde en uttalelse nå. Han måtte gå i Sarpsborg, og jobber man i denne bransjen må man være forberedt på at ting kan skje. Det var som han sa etter at han fikk spørsmål om at han virket så rolig kun timer etter å ha fått sparken, hvorpå han svarte «det er fotball. For to år siden var Kent tredjedivisjonstrener, og nå er han assistent på landslaget», så du vet aldri hva som venter rundt neste hjørne.

- Mange uttrykte frustrasjon over at Lagerbäck og Perry var glade i å bruke sentrale midtbanespillere også på kantene. I lys av de offensive kortene Norge besitter, mener du det var feil?

- Ståle og jeg har pratet litt om dette, og vi ønsker ikke... altså, alle fotballtrenere og de som driver med sin jobb tenker på sin måte, og har sikkert gode grunner for å velge det de gjør. Det kommer helt sikkert til å være fotballpersonligheter som vil sette spørsmålstegn ved hva vi gjorde når vi er ferdige med landslagsjobben vår også, og det er ingen som vet hva vi kommer til gjøre med tanke på hvilke vurderinger vi gjør rundt spillere. Det er vel det mest politisk korrekte svaret på det spørsmålet.

- Det var jo en trend at enkelte spillere ikke hadde så mye spilletid i klubb, men likevel fikk mye spilletid på landslaget. Hvor mye vil du og Ståle legge vekt på spilletid i klubb når dere skal sette sammen en tropp?

- Det vil jo alltid være viktig, men det kan godt være en spiller som ikke spiller så mye i sin klubbhverdag er bedre enn noen som spiller fast på sitt lag på et annet nivå. Det vil alltid være en vurdering rundt hvem som per dags dato er de beste. Det er som vi fotballtrenere sier; vi tar ut det laget vi mener har størst muligheter for å vinne den kampen der og da. Ståle uttalte selv da han fikk jobben at fotball ikke er estetikk for ham, men at det er resultater. Det er mange som tror at jeg er en drømmer og romantiker når det gjelder fotball, men jeg vet også at fotball dreier seg om én ting, og det er resultater. Da gjør du det som trengs på den måten du tror er best for å få de poengene. Etter hvert når du har vært med en stund så teller det ikke om du slår ti pasninger sentralt på midten som ikke fører til noen ting. Du ønsker hele tiden å gjøre mer kreative ting som kan være med på å skape resultater.

- Ståle har tidligere spekulert i at Martin Ødegaard kan ende opp i en mer kontrollerende og sentral midtbanerolle, og har tidligere oppfordret ham til å tørre å miste ballen mer. I hvilken rolle tror du Ødegaard er aller best i?

- Dette har vi diskutert, og det er noe vi må finne ut av. Vi prater om det, at vi kan se for oss ham i den sentrale midtbanerollen om han blir sterk nok i alle spillets faser.

- Snakker vi da sentralt på midten i 4-4-2?

- Ja.

- Så mer sentralt enn det har vært tidligere?

- Ja, men vi kan også spille 4-2-3-1, hvor han kan være tieren. Men han vil være aktuell i alle disse posisjonene, som høyrekant hvor han har spilt tidligere, en av to sentrale eller i en tier. Men det er riktig som du er inne på der, og som vi kommer til å være opptatt av, at han blir dristigere i spillet sitt. Han skal være en kreativ kraft for et norsk landslag. Da kan du ikke dytte ballen sidelengs hele tiden, du må være litt kreativ innimellom.

- Det er grunn til å tro at man vil få se Ødegaard ganske mye sentralt i banen under deg og Ståle?

- Ja, nå har han nesten ikke spilt der i det hele tatt på landslaget, men vi prater om at det kan være en løsning. Så får vi se om det er det beste når vi kommer så langt.

- Han har jo slitt i Real Madrid, og kom ikke engang med i kamptroppen til cupkampen...

- Det har jeg ikke fått med meg, men jeg har sett han spiller veldig lite.

- Nå er han ikke engang i troppen mot et lag fra nivå tre.

- Nei, det er litt typisk når Zidane går ut med støtteerklæringer, så plutselig... Det er slik de gjør med managere like før de får sparken. «Nei, han har tillit», men så har han ikke det likevel.

- Hva tror du om situasjonen til Ødegaard, nå som han ikke engang ble tatt ut i kamptroppen?

- Jeg tror han er frustrert over det. Han hadde en utrolig god posisjon i Real Sociedad hvor han spilte alt og var en viktig spiller på et topplag i Spania. Så havner han nå utenfor en kamptropp. Nå er Real Madrid en mye støtte klubb enn Real Sociedad, men likevel er nivået omtrent det samme. Det er tungt, det, men da må han frem med de mentalt sterke sidene, for det er sånn i fotball.

- Det kommer jo en landslagssamling også, og det er vel ikke gunstig om han kommer dit med veldig lite spilletid i bagasjen. Tror du utlån er aktuelt i januar, eller ville du anbefalt ham å bli værende i Real Madrid?

- Nei, det vet jo ikke jeg. Det er det nok agenten hans, han selv og klubbledelsen som prater om, men jeg tror ikke det der er noe levende situasjon for ham over tid. Det er jeg ganske sikker på.

- Du er jo blitt vant til å gi instrukser til spillere i 2. divisjon. Nå er det Erling Braut Haaland, Joshua King og Ødegaard som skal ta imot instruksjoner fra deg på feltet. Hvilke tanker gjør du deg rundt det?

- Det er jo litt spesielt, og det er slike ting folk spør meg om. Men jeg er såpass trygg på det jeg står i, både fotballfaglig, på feltet og med tanke på at jeg har spilt toppfotball selv. Så jeg tror jeg har den ballasten som trengs for også å veilede dem. Dette er også vanlige mennesker av kjøtt og blod, og selv om de er stjerner i gode utenlandske klubber har fotballspillere alltid noe å lære.

Les også: Jørgen glemmer aldri ordene fra Nederland-stjernen: –⁠ Har ikke tenkt på annet siden

- Er du spent på det spranget å komme fra Kvik?

- Det er som Ståle sier til meg; «det er bare å finne fram selvtilliten, for du har det». Når den dagen kommer og man skal inn og gjøre det, er man selvfølgelig sikkert litt spent, men jeg tror det bare blir moro og jeg vet at jeg har det inne.

- Ståle har helt sikkert gjennomført samtaler med spillerne. Har du vært med på de samtalene?

- Nei, jeg har ikke kommet så langt. Nå har jo Brede sin rolle og er mer inn mot enkeltspillere.

- Møter og prater du med spillerne da for første gang på første dag av samling?

- Ja, sannsynligvis er det det. Vanligvis ville jeg jo vært med Ståle rundt for å være på kamper, klubbesøk og prate med spillerne, men det har vi ikke mulighet til nå. Så kan det godt hende at Ståle drar meg inn nærmere samling. Jeg må også få kontakt med spillerne, så får vi se hvordan vi gjør det.

- Er det allerede nå noen spillere som ikke var en del av den faste stammen til Lagerbäck som ville vært med om du skulle tatt ut en tropp i morgen?

- Jeg har ikke pratet så mye rundt disse tingene, men det er det vi skal bruke de neste dagene på. Det kommer til å bli to veldig hektiske dager hvor vi skal gå gjennom en bruttogrense med spillere vi skal følge, og så må vi snakke om hvordan vi skal håndtere den situasjonen med tanke på å forberede spillerne. Bare å ha én og en halv trening før en VM-kvalikkamp blir for dårlig, så vi er nødt til å gjøre ting i forkant, så får vi se hvordan det blir gjort. Når det kommer inn nye folk som kanskje har et litt annet syn på både fotballspillet og spillere, vil det kanskje alltid være noen forandringer. Men jeg ikke tatt ut noen tropp ennå.

- Utifra det du har sett, i hvilke posisjoner føler du skoen trykker mest på det norske landslaget?

- Det vi vel føler, og som alle har snakket om i en periode rundt det norske landslaget, er den greia som var på 90-tallet da Norge hadde sin forrige storhetsperiode. Da var det veldig mange midtstoppere som sto fram og spilte i store klubber. Der kan det være noen hull nå med tanke på å finne noen nye som kan ta steget opp, så det er vel den posisjonen jeg først og fremst tenker på.

- Men så har det noe med hvordan man i Norge har jobbet med spillere de siste årene, og man har utviklet veldig mange gode ballspillere på midtbanen. Da er det blitt glemt litt, så det tror jeg er noe som hele Fotball-Norge er klar over, og som det jobbes med å tenke litt annerledes for å få fram noen ordentlig gode forsvarsspillere som skal forsvare boksen, rett og slett.

- Hvor er Norge best forspent?

- Nå har vi en av de beste spissene, så det er vanskelig å komme utenom ham, altså. Det er helt rått det han leverer. Du sitter bare og måper når du ser hvordan han tar for seg. Det er voldsomt når han setter i gang disse klyvene.

- Hvordan blir det å jobbe med Erling Braut Haaland, som kanskje allerede som 20-åring er blant verdens beste spisser?

- Jeg gleder meg til å få det på nært hold og se hvor bra det er.

- Du var jo en offensiv spiller selv. Har Haaland noen svakheter?

- Alle prater jo om hodespillet, og som en spiss med den størrelsen er det klart han kan bli enda tøffere. Nå er det ikke mer enn et par kamper siden han hang over en stopper og headet ballen i mål, så det kommer. Så er det litt som jeg pratet med Ståle om. Da jeg så han forrige kamp var Borussia Dortmund så mye bedre enn motstanderen, og motstanderlaget lå og forsvarte seg i egen sekstenmeter. Han er så utålmodig, og han vil jo prestere noe hele tiden. Det å ha den «lugnen» og være gjedda i sivet og vente på at den muligheten dukker opp. Han hadde vel seks ballberøringer på de første 35 minuttene i den kampen. Jeg ser han jo på TV, og han har helt sikkert ting han vil forbedre når han er så ung, men råmaterialet er helt sinnssykt.

- Han er jo en spiller som elsker å bli fóret med baller, og vil gjerne ha den hele tiden. Men det er ikke alle kamper Norge tradisjonelt sett har styrt..?

- Nei, det er som Ståle uttalte. Det kommer til være kamper hvor også han og andre på laget må gjøre ting som gagner laget og ikke bare han selv. Det er et lag som skal vinne fotballkamper sammen, men så skal man selvfølgelig slippe løs og få fram de kvalitetene som gjør at de er på landslaget. Vi skal jo ikke drepe det, men man må kunne gjøre andre ting enn de man er best til hele tiden.

- Hva blir nøkkelen for å få ut makspotensialet til Haaland også på landslaget?

- Det handler om fóre ham i de rette situasjonene. Han har en sinnssyk hurtighet, og det første han tenker på når laget vinner ballen er å komme seg inn bak forsvarerne. Det går på at hele laget blir såpass bra at vi klarer å skape målsjanser. Så er det jo ikke bare han som skal score på landslaget, det er jo også andre som skal gjøre det. Det er slik fotball er satt sammen, og det lærte jeg av Nils Arne Eggen på 90-tallet da jeg var i Rosenborg; laget blir best når man flest mulig ganger får fram spisskompetansen til de spillerne som spiller. Hvis Haaland veldig ofte må drive med det han ikke er så god til, kommer jo ikke han opp på sitt toppnivå, og det samme kan du si om de andre spillerne som spiller. Det gjelder så ofte som mulig å få spillerne i de situasjonene de er gode.

- Du har hatt en lang spillerkarriere i mange klubber. Hva er det viktigste fra karrieren som spiller du har tatt med deg inn i treneryrket?

- Du plukker jo litt opp fra alle steder du har vært. Ved siden av Norge har jeg spilt i tre andre land, og du lærer litt om kulturer. Så lærer du også noen småting fotballfaglig fra de trenerne du har hatt. Det er så mye, så hva som egentlig er det aller mest nyttige er vanskelig å svare eksakt på.

- Du tok jo steget ut av Norge i 1996, før det ble Panionios i 1997, hvor jeg vet det skjedde mye rart...

- Ja, vi kunne sittet i et par-tre kvelder for å gå igjennom det oppholdet der!

- Hva er det sykeste minnet fra oppholdet i Hellas?

- Det jeg husker kanskje aller best var at jeg hadde besøk av barna og foreldrene mine. Da hadde vi bortekamp i en av de siste kampene den sesongen. Laget vi skulle spille mot var avhengig av et godt resultat for å klare seg, og ledet 1-0. Alt er på stell, men så scorer vi rett før slutt slik at de rykker ned. Så blir banen stormet, folk blir slått ned, det blir trukket opp pistoler og det skytes, mens vi bare ble geleidet ned i garderoben. Da satt vi i garderoben i to timer etter kampen, og da måtte jeg ringe hjem og si jeg ikke kom hjem da jeg skulle. Det er en historie jeg husker godt.

- Ellers var det et lag der nede med spillere jeg spilte med senere, som slet med økonomien. Da satt presidenten inne på et kontor, og så kom spillerne inn mens det sto en åpen koffert med penger der. Presidenten satt med et ark hvor spillerne skulle signere på at de hadde fått pengene sine. Spillerne signerte og skulle ned og hente pengene, og da kom det en annen opp med en pistol og geleidet dem ut. Og da hadde spillerne skrevet under på at de hadde fått penger!

- Det var så ekstremt?

- Ja, det var masse greier med tanke på korrupsjon.

- Det var ikke som i Norge hvor lønnen kommer på morgenen 25. hver måned?

- Ha, ha!

[Bryter ut i latter].

- Jeg fikk tre månedslønner på forskudd da jeg kom ned til Hellas, og etter det fikk jeg ikke én lønning til riktig tid, og aldri det jeg skulle ha. Du brukte mer tid på å få lønnen din enn å trene der nede. Nå løste det seg for meg fordi jeg hadde et godt forhold til han som er president der nede, og han har jeg faktisk kontakt med ennå. Til slutt fikk jeg alle pengene mine, og så fort jeg fikk det så dro jeg hjem.

- Jeg hadde igjen tre måneder av kontrakten, men det var ikke vits å gå der i tre ytterligere måneder. På vei hjem fra Roma da vi hadde møtt Lazio i kvartfinalen i cupvinnecupen, så gikk jeg til Ronny Wheelan og sa «nå er pengene kommet, er det greit at jeg bare drar hjem?», og da sa han ja. Da passet det bra med den norske serien, for da var jeg i Strømsgodset og skrev kontrakt der i to og en halv måned.

- Det har de siste årene vært en diskusjon om spillere som går til klubber i mer eksotiske land, for å sikre seg selv økonomisk fremfor det sportslige aspektet. Du uttalte selv under tiden i Panionios at du spilte mye for pengene fordi var 31 år. Har du forståelse for spillere som den dag i dag drar til for eksempel Kina, Midtøsten USA, hvor det sportslige nivået kanskje ikke er det høyeste?

- Ja, det har jeg - det handler om hvilke prioriteringer hvert enkelt individ gjør når det kommer til hva som er viktig for dem. Jeg kan ikke se at det er noe feil med at de velger de mulighetene de kan ta for å sikre seg selv. En fotballkarriere er kort, og det er ikke så mange som tenker på deg når du er ferdig, så det har jeg ingen problemer med å skjønne. Så blir det jo en vurdering når det kommer til hvilke konsekvenser det kan få for det sportslige, både med tanke på landslaget og slike ting. Jeg hadde en situasjon med Fredrik Ulvestad, som jeg trente i Aalesund (Ulvestad er aktuell for kinesiske Qingdao Huanghai FC, red. anm).

- Så han har tatt en prat med dere rundt nettopp det?

- Ja, han er jo i akkurat den situasjonen du tenker på når det kommer til hvordan landslaget stiller seg til det, og hvordan vi skal klare å følge ham. Den tror jeg nok han tenker litt på, for han er 28 år, i sin beste fotballalder og var inne på nødlandslaget og gjorde en god kamp.

- Hvilke tilbakemeldinger gir du og Ståle når han vurderer et tilbud fra Kina?

- Nei, jeg vil ikke gå inn på det, for det får være en privatsak.

- Spillere på andre siden av kontinentet hadde ofte en lengre vei, i ordets rette forstand, inn i troppen til Lars Lagerbäck - mye på grunn av korte samlinger og lang reisevei. Vil det være tilfellet også under deg og Ståle at det vil være vanskeligere for spillere som spiller i Kina og USA?

- Slik situasjonen er nå med korona og alt sier jo det seg litt selv, men igjen: er du god nok, tror jeg ikke det spiller noen rolle hvor du spiller. Vi kommer til å plukke de spillerne vi hele tiden mener er best skikket til å få de resultatene vi ønsker å skape, så da betyr det ikke noe. Men du har disse tingene med tidsforskjell som du må ha hensynta når du tar disse vurderinger.

- Er det tilbakemeldinger dere kommer til å gi spillere som forhører seg rundt dette?

- Dette har vi ikke diskutert ennå, så det vet jeg ikke.

- Helt til slutt; hvem på landslaget har de beste overstegsfintene?

- Det må være meg!

[Bryter ut i latter].

- Det er jo sikkert ikke så mange på det landslaget som har sett eller hørt om mine overstegsfinter i det hele tatt. Det er vel noen som har noen fedre der, og jeg har jo spilt med Gøran Sørloth og faren til Ødegaard i Godset, samt at jeg har møtt Alf Inge Haaland mange ganger. De tre må jo i så fall fortelle dem om det.

- Det var litt artig da jeg var med som assistenttrener på U21-landslaget noen år, og da måtte jeg inn og være med å trene. Jeg sliter jo med kneet og alt mulig, men jeg dro en to-tre stykker på rævva med de overstegsfintene, og Trond Nordsteien sto jo og lo på siden og sa «disse har ikke sett deg gjøre denne før». Den er så jækla effektiv om du gjør den ordentlig. Jeg vil tro «Moi» bruker den litt, og jeg husker han herjet litt med oss i Sarpsborg da jeg var i Aalesund. Hauge tråkker jo over ballen innimellom, så det er vel de jeg kommer på nå som bruker den. Det er en veldig effektiv finte som jeg absolutt anbefaler spillere å bruke.

- Kommer du til å kjøre innføring i overstegsfinte på første landslagssamling?

- Nei, jeg tror jeg skal holde meg for god for det!

