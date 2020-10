Bergerud gir seg i Flensburg etter sesongen

Håndballmålvakten Torbjørn Bergerud (26) skifter klubb fra tyske SG Flensburg-Handewitt etter inneværende sesong.

Det opplyser Bundesliga-klubben på sitt nettsted. Det er ikke kjent hvor Bergerud skal spille fra 2021/22-sesongen, men han sier at han i samråd med trenerteamet har valgt en annen vei videre.

– Jeg er veldig takknemlig for den flotte tiden i SG. Jeg har utviklet meg personlig og fysisk her. Jeg ville ikke ha vært foruten de tre årene her, og jeg vil gi 100 prosent for klubben ut sesongen slik at jeg forhåpentlig kan vinne nok en tittel med dette flotte laget, sier den norske landslagsmålvakten.

Benjamin Buric har vært Flensburgs foretrukne keeper de siste sesongene. Han og Bergerud har utgjort lagets målvaktsduo siden 2018, og de ble seriemestre i Tyskland i 2019.

– Bergerud og Buric har alltid vært mitt drømme-keeperteam. Torbjørn er en stor spiller og har definitivt kvaliteten til å bli blant de beste i verden, sier trener Maik Machulla.

Også nordmennene Gøran Johannessen, Magnus Jøndal og Magnus Abelvik Rød spiller i Flensburg.

