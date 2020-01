Bergerud-show og norsk EM-bronse, 28-20-seier over Slovenia

Keeper Torbjørn Bergerud leverte strålende spill da Norge tok EM-bronse med 28-20 over Slovenia. Det ga også norsk VM-plass neste år.

Det var den niende kampen på 16 dager for de norske gutta. Spillerne hadde, i likhet med Slovenia, under 20 timers hvile etter fredagens semifinale, og det tette programmet fikk knallhard kritikk.

Norge tålte råkjøret best og hadde ork til å komme opp med et meget godt forsvarsspill foran Bergerud. Keeperen fortsatte der han var i semifinalen mot Kroatia.

50 i redningsprosent den første halvtimen, gjorde at han hadde levert bunnsolid også mot slovenerne.

– Jeg står med en god følelse akkurat nå. Jeg er ekstremt stolt over å spille med disse guttene. Vi har spilt et nesten perfekt mesterskap. Vi kan være stolt av dette, sa Sander Sagosen til TV 3 etter kampslutt – og la til:

– Nå er det tid for en fest.

Traff på alt

Mens de fleste lagkameratene slet hardt med å score før pause, var Magnus Jøndal trygg i alt han gjorde. Fem mål på fem skudd ble det på ham i 1.-omgangen på vei mot 12-9-ledelse.

Slovenia var nesten tomme for krefter etter pause og uten mulighet til å bygge opp et comeback. Kampen var tidlig avgjort etter at Kristian Bjørnsen, Eivind Tangen, Sander Sagosen (to scoringer) og Jøndal hadde scoret og Bergerud reddet på bestilling i starten av andreomgangen.

17-9 lyste det fra resultattavlene i hallen, og det var ikke det Slovenia ønsket å se mens de slet med pusten.

Sikre

Jøndals vingkollega Kristian Bjørnsen var også i spillehumør og scoret ofte.

Landslagssjef Christian Berge overtok jobben i 2014. Han klarte ikke å lede Norge til VM året etter eller 2016-OL. På de fem andre mesterskapene under ham, er det nå blitt to VM-sølv og bronse, 4.- og 6.-plass i EM.

Lørdagens seier sikret også Norge billett til neste års VM i Egypt. Der skal det for første gang delta 32 nasjoner i et verdensmesterskap.

De norske gutta spiller OL-kvalifisering på hjemmebane i Trondheim 17.–19. april. Motstanderne blir klare etter EM og afrikamesterskapet, men det ser ut som Norge så godt som er OL-klar allerede.

Søndag går finalen i EM. Der møtes tittelforsvarer Spania og Kroatia.

