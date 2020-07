Berges Premier League-opptur: - Har tatt et enormt steg

Sander Berge forteller om et tøft møte med Premier League, og hvordan han har klart å slå tilbake og motbevise kritikerne.

22-åringen ble hentet til Sheffield United som deres dyreste spiller gjennom tidene i overgangsvinduet i januar.

Men møtet med Premier League var tøft for Bærums-gutten.

- Jeg føler jeg har forbedret prestasjonen mine mye siden gjenåpningen. Det føltes bra å komme tilbake fordi jeg visste jeg hadde lagt ned en god innsats. Fysisk er jeg sterk, men det er noe annet i Premier League med tanke på tempo og intensitet. Jeg hadde med meg en god base fra Genk, men det er mye tøffere her, sier han til Sky Sports.

- Jeg klarte så vidt å spille 60 minutter i januar og nå har jeg spilt 60, 90 og 90 minutter på syv dager. Jeg har tatt et enorm steg der og når man håndterer den fysiske delen av spillet føler man seg mer selvsikker. Du kan begynne å vise kvalitetene dine, forklarer Berge.

For en uke siden scoret Sander Berge sitt første mål for Sheffield United, i en sterk 3-1-seier over Tottenham. I tillegg assisterte han Oliver McBurnies 3-0-scoring.

Motsatt effekt

I mars ble alt av fotball stoppet opp på grunn av koronaviruset. Men Sander Berge brukte den ufrivillige pausen godt. Da alt av fotball stoppet opp fikk han endelig tid til å tilpasse seg klubben, etter en hektisk start.

- Fok vil sannsynligvis tenke «Å, det må ha vært så tøft», men for meg var det motsatt, sier midtbanespilleren til Sky Sports.

POPULÆR MANN: Sander Berge har vunnet tilliten til fansen på Bramall Lane. Foto: Tess Derry (Pa Photos)

- Jeg var akkurat kommet i gang, men jeg hoppet rett inn i det, så jeg spilte mer på entusiasme enn kvalitetene mine. Jeg vil ikke si flaks, fordi det har vært en så vanskelig tid for alle, men jeg trengte sannsynligvis pausen for å tilpasse meg på trening og utsiden av fotballen også, for det er veldig viktig for hvordan man presterer, sier han om tiden hvor fotballen stoppet opp.

- Jeg fikk tid til å tenke, reflektere. Og være klar fordi jeg håpte hele tiden vi skulle starte opp igjen. Jeg følte jeg kunne bruke pausen til min fordel. Å bruke det som en pre-season, sier han.

Sterkt ønsket

Sander Berge har vært en ettertraktet mann de siste årene, som flere klubber skal ha vært interessert i. Men til slutt var det Sheffield United og Chris Wilder som trakk det lengste strået. Midtbanespilleren forteller at de har et helt spesielt forhold.

- Det har vært et spesielt forhold siden dag en. Managaren fortalte meg hvor mye han ønsket meg, hvor mye klubben ønsket meg, hva jeg kunne tilføre laget og målene og ambisjonene. De vet om kvalitetene mine her, men de har vært veldig tålmodige med meg, sier 22-åringen.

Onsdag kveld venter Wolverhampton for Sander Berge og Sheffield United, som mot alle odds kjemper for en plass i Europa neste sesong.

PS! I 2016 vant Sander Berge Nettavisen-prisen som årets unge spiller i Eliteserien. Sjekk intervjuet med han da.