Berget med kjempemiss da New York City tapte for Atlanta United

Jo Inge Berget fikk endelig kommet på matta for New York City, og svarte med en kjempebom da laget hans tapte første kvartfinale mot Atlanta United 0–1.

Nordmannen har ikke spilt for New York-klubben siden 29. september etter at en lyskeskade holdt ham ute i noen uker. Etter det har han slitt benken flere kamper, før han i søndagens kamp fikk prøve seg fra 63. minutt.

Da hadde hjemmelaget stanget mot gjestene fra Atlanta, som hadde et overtak mesteparten av kampen. Berget kom på banen på stillingen 0-1, og i 73. minutt fikk han muligheten til å utligne. På en krysser fra lagkamerat Ismael Tajouri-Shradi seilte Berget inn i boksen foran bakre stolpe, men fikk sidelengs treff på ballen og slo den langt over mål, når han burde ha klint den i nettet.

Kampens eneste mål hadde for øvrig kommet etter 37 minutter, etter en corner der Citys målvakt Sean Johnson først klarerte skuddet fra Josef Martínez, men der Eric Remedi sto godt plassert og fiklet ballen i mål. Det var for øvrig Remedis første mål for Atlanta og for sesongen.

Atlanta trodde for øvrig de tok ledelsen etter 20 minutter, men etter en titt på videoen av scoringen, annullerte dommeren det målet.

New York City og Atlanta United spiller returoppgjøret om en uke.

