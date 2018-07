Berget regisserte mål i skuffende NYCFC-tap

En sen redusering etter målgivende pasning fra Jo Inge Berget var ikke nok for New York City FC, som gikk på et overraskende tap mot Seattle Sounders FC.

Nordmannen fikk søndag tillit fra start etter å ha kommet inn de siste 3 minuttene mot Orlando City fredag. De siste ukene har en skade i låret satt ham ut av spill.

Comebacket fra start ble imidlertid ikke som håpet for Berget, som måtte se Cristian Roldan sende Sounders i ledelsen etter 36 minutter. Like etter pause la svenske Gustav Svensson på til 2-0 etter et perfekt utført langskudd.

Med en drøy halvtime igjen viste Berget en av sine store styrker da han utrettelig jaget hjemmelagets forsvarsspillere og presset fram en feilpasning. Ballen havnet omsider hos nordmannen, som hadde posisjonert seg ut til høyre i banen. Innlegget fra Berget var utmerket, og inne i boksen fikk Jesús Medina en enkel jobb med å trille inn reduseringen.

New York-laget fikk flere brukbare muligheter til å utligne, men i stedet var det Sounders' Harry Schipp som kunne fastsette sluttresultatet til 3-1 etter 86 minutter.

Bergets lag er fremdeles nummer 2 i MLS Eastern Conference, men naborival New York Red Bulls jager like bak med en kamp mindre spilt.

(©NTB)

