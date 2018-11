Bergets lag videre til MLS-kvartfinale

Jo Inge Berget ble sittende på benken da New York City slo Philadelphia Union 3-1 i MLS-sluttspillets åpningsrunde. David Villa hadde både scoring og assist.

Dermed er New York-laget klar for kvartfinale mot Atlanta United.

Ismael Tajouri-Shradi sendte vertene i ledelsen etter ti minutter på Yankee Stadium. Han fikk nettsus på en ball fra Villa, som et kvarter senere doblet til 2-0. Det var den spanske veteranens 15 mål for sesongen.

Maximiliano Moralez punkterte oppgjøret da han gjorde New York Citys tredje fulltreffer i det 78. minutt. Kort tid etterpå reduserte Cory Burke for Philadelphia Union, men gjestene klarte ikke å unngå sitt andre tap for Bergets lag på fire dager. Også søndag vant NYCFC 3-1.

Berget har ikke spilt for New York-klubben siden 29. september. En lyskeskade holdt nordmannen ute i noen uker. Onsdagens kamp var hans tredje strake som ubenyttet reserve.

(©NTB)

