Bergets sjef virussmittet – mister mulig gullfeiring

Malmö-trener Jon Dahl Tomasson har testet positivt på koronaviruset og må holde seg borte når Jo Inge Berget og lagkameratene kan bli seriemestre søndag.

Det bekrefter den svenske fotballklubben på sine nettsider.

Malmö har ti poengs luke til forfølgerne i Allsvenskan når fire serierunder gjenstår. Med seier mot Sirius søndag kan gullfeiringen starte. Det blir i så fall uten lagets danske trener.

Dahl Tomasson skal ha fått symptomer på viruset under tirsdagens trening. Nå er han satt i isolasjon hjemme inntil han er symptomfri.

Dermed skal assistenttrener Daniel Bäckström lede Jo Inge Berget & co. i søndagens kamp.

– Det er utrolig trist at jeg ikke kan være sammen med laget på kampen søndag, men jeg tror på at staben og spillerne vil gjennomføre kampen på best mulig måte, sier trenerprofilen Dahl Tomasson.

Han var tidligere Åge Hareides assistent på det danske landslaget.

