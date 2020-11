Berisha: – Utrolig stolt

Norge-angriper Veton Berisha sier han er utrolig stolt, men også skuffet etter det overraskende 1-1-resultatet borte mot Østerrike i nasjonsligaen onsdag.

– Jeg er litt skuffet når vi slipper inn mål helt på slutten der, men jeg er utrolig stolt over den prestasjonen vi gjorde i dag, sa Berisha til TV 2.

Berisha var mannen som assisterte da Ghayas Zahid frigjorde seg i feltet og satte inn 1-0.

– Det er helt nydelig, det vi leverer. Vi gjennomfører den kampplanen vi la. Vi hadde mange muligheter til å gjøre to og tre mål, så det er litt kjipt nå at vi ikke klarer å vinne kampen, men jeg er utrolig stolt over det vi presterte i dag. I dag ga vi alt, sa Berisha.

