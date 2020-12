Berisha-mål tok luften ut av Brann da Viking seiret

Brann åpnet best, men Viking tok initiativet i kampen etter åpningsmålet fra Veton Berisha og vant 2-0. To nye skader truer likevel Vikings kjempeform.

For med trepoengeren over Brann vant Viking sin fjerde kamp på rad og melder seg på i kampen om plass i neste sesongs europacup. Seieren kan likevel ha vært dyrkjøpt, ettersom både Zymer Bytyqi og Kristoffer Løkberg måtte byttes ut med skader i løpet av kampen.

Men før Bytyqi måtte ut med skade spilte han fri Berisha på målet som snudde kampbildet. Brann, som hadde tatt et stort steg unna nedrykk med to seire på sine to siste kamper, hadde lite å stille opp med etter Vikings ledermål.

Dermed kunne Ylldren Ibrahimaj doble ledelsen til 2-0 i 2. omgang og i grunn punktere kampen etter at også Kristoffer Løkberg måtte byttes ut med skade for Viking.

Med fire strake seire er Viking oppe à poeng med Odd på 6.-plass, kun tre poeng bak Rosenborg på 4.-plassen som gir plass i Europa neste sesong. Odd har riktignok to kamper til gode på Viking, mens Rosenborg har én kamp mindre spilt enn siddisene.

