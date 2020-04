Berlin-stevne avlyser uten tilskuere, frykter for framtiden

Arrangøren av det tradisjonsrike ISTAF-stevnet i friidrett i Berlin sier at stevnet 13. september blir avlyst om det ikke blir åpnet for tilskuere.

– Vi kommer definitivt ikke til å arrangere ISTAF foran tomme tribuner. Det vil ikke være det samme uten publikum. Utøverne trenger stemningen for å prestere, sier stevnedirektør Martin Seeber til Berliner Morgenpost.

Tysklands største og mest tradisjonsrike friidrettsstevne skal etter planen arrangeres for 79. gang.

– Uten pengene fra billettsalg greier vi heller ikke å sikre deltakelse fra de beste utøverne, sier Seeber.

Han er forberedt på å måtte avlyse og ønsker en avklaring fra myndighetene senest midt i juni.

Seeber sier at stevnets økonomi vil tåle avlysning, men at han er bekymret for langtidsvirkningene av pandemien.

– Det store spørsmålet for oss som driver med dette er hvordan ting vil se ut om ett, to eller tre år, sier han.

– Hvordan vil en sponsor som har måttet si opp folk på grunn av sviktende inntekter stille seg? Vil det være mulig for dem å fortsette som sponsorer, eller kommer de til oss og sier «beklager, vi kan ikke lenger bidra»? Dette er det store ukjente.

(©NTB)