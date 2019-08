Bernal ble hyllet av tusenvis i hjemlandet

Tour de France-vinner Egan Bernal (22) ble onsdag hyllet i hjembyen Zipaquirá i Colombia.

Colombianeren ble i slutten av juli den yngste Tour de France-vinneren på 110 år.

Onsdag var 22-åringen på plass i hjembyen Zipaquirá. Der ble han tatt imot av tusenvis av mennesker. Bernal kom syklende inn iført den gule trøya fra Tour de France. Deretter snakket han til de fremmøtte om opplevelsen og hva det betydde for ham.

Selv om det nå er to uker siden den store triumfen, fortalte Bernal at det ikke helt har gått opp for ham at han vant Tour de France.

– Jeg er veldig stolt over å bidra med noe til samfunnet, og over å gi håp til andre mennesker og barn, sa Bernal ifølge Marca.

– Dagen i dag blir en jeg ikke vil glemme. Jeg er stolt over å være colombiansk og fra Zipaquireño, sa 22-åringen.

Kun to tidligere sammenlagtvinnere av Tour de France har vært yngre enn Bernal. François Faber var noen dager yngre da han vant i 1909, mens Henri Cornet var kun 19 år gammel da han gikk til topps i 1904.

