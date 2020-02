Bernardo Silva kaller Manchester Citys Premier League-sesong for «en stor skuffelse» og innrømmer at de ga opp ligagullet for tidlig.

Etter 25 spilte kamper ligger Manchester City på annenplass i Premier League, men opp til ledende Liverpool er det utrolige 22 poeng.

For rundt en måned siden kom det til et punkt hvor City-spillerne begynte å gi opp ligagullet, ifølge Bernardo Silva.

– Vi ga opp for tidlig, og derfor er vi nå såpass langt bak. Vi skulle ikke ha gjort det. Det var ikke bevisst, men vi var så skuffet over allerede å være 10-15 poeng bak. Det er vanskelig, for vi er et lag som er vant til å vinne, og forrige sesong vant vi alt i England, sier portugiseren i et intervju med Sky Sports.

– Det gjør vondt

De lyseblå fra Manchester skulle egentlig møtt West Ham søndag, men ekstremvær i England gjorde at kampen ble utsatt.

– Premier League har vært en stor skuffelse ettersom vi er så langt bak Liverpool. Nå må vi kjempe for andreplassen. Men det gjør vondt, for du ønsker alltid å vinne ligaen, som også er den viktigste konkurransen for fansen, sier Silva.

Trener Pep Guardiola er imidlertid klar på at City fortsatt har mye fint å kjempe for denne sesongen.

– Vi skal spille ligacupfinale om tre uker, vi er ennå med i FA-cupen, vi ønsker å avslutte som nummer to i ligaen, og vi har to store kamper mot Real Madrid i mesterligaen, sier Guardiola.

Mesterligadrøm

Manchester City har aldri vunnet mesterligaen, og Silva forteller at alle i klubben drømmer om å vinne turneringen.

– Når du er liten, drømmer du om å spille i disse turneringene, mot de beste. Det kommer til å bli tøft, men det er noe vi er forberedt på, sier han.

(©NTB)