Berntsen har fått sparken i Viking

Bjarne Berntsen får ikke lede laget videre etter sesongen. Det skal ha kommet som et sjokk å både spillere og støtteapparatet i stavangerklubben.

Det er Stavanger Aftenblad som torsdag skriver at Berntsen er ferdig i klubben etter 1. januar.

– Det har vært en lang prosess, og vi har snakket sammen i tre-fire måneder. Vi mener timingen er god for å gjøre endringer i Viking nå, og klubben er godt rustet for framtiden, sier styreleder Thor Steinar Sandvik til avisen.

- Forstår veldig lite

Berntsen skrev under sluttavtalen med Viking onsdag.

- Jeg er veldig skuffet over at jeg ikke får fullføre kontrakten. Jeg var veldig innstilt på å lede laget neste sesong, sier 63-åringen til Eurosport.

Eurosport skriver videre at sparkingen skal ha kommet som et sjokk på både Viking-spillerne og støtteapparatet, men Berntsen sier til kanalen at han har vært klar over at det har vært en dialog rundt dette hos ledelsen i klubben.

Ifølge lokalavisen sier styrelederen at avgjørelsen er tatt for at klubben skal utvikle seg videre. Han sier han forstår om Berntsen er skuffet over beslutningen, spesielt med tanke på at klubben har hatt gode år under hans ledelse.

Han påpeker at trenerveteranen fortsatt har en høy stjerne i klubben.

- Fra 50 mils avstand forstår jeg veldig lite av det, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter etter at nyheten sprakk.

Stavangerklubben skal ha ønsket å ha med 63-åringen videre i en annen rolle i hans siste kontraktsår, men det vendte ham selv tommelen ned til.

Trenerveteranen ledet i fjor til Viking til cupgull. Berntsen gjorde comeback som trener i klubben etter nedrykket fra Eliteserien i 2017. Han tok laget opp igjen på første forsøk.

Rykket opp

Berntsen har i sin siste periode som Viking-trener ledet laget siden 2017. I 2018 rykket han opp med laget fra førstedivisjon og i 2019 tok han cupgull med klubben.

Akkurat nå befinner Viking seg på en 7. plass i Eliteserien.

Berntsen hadde også en periode som Viking-trener i perioden 1992 til 1995 og har lenge vært sentral i klubben, blant annet som administrerende direktør.

I løpet av et langt fotballiv har han også trent Bryne og det norske kvinnelandslaget.

