Bersant Celina har signert for Swansea

Forlater Manchester City etter fire år.

Bersant Celina er klar for Swansea. Drammenseren har signert en fireårsavtale med Championship-klubben. Det er ventet at avtalen blir bekreftet av klubbene snart.

Slik Nettavisen erfarte tidligere har det lenge ligget an til en overgang for Celina til den walisiske klubben. For to uker siden aksepterte City et bud på 21-åringen. Siden har Swansea og Celina diskutert personlige betingelser.

Det aksepterte budet fra de hvitkledde skal, ifølge Nettavisens opplysninger, ligge på fire millioner pund (rundt 43 millioner norske kroner) pluss potensielle bonuser. City vil også ha en tilbakekjøpsklausul på Celina.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Mandag var Celina på plass på Liberty Stadium for å signere sin kontrakt med Graham Potters klubb. Det betyr at Celina forlater City etter fire år i klubben.

- Jeg er glad på Bersants vegne, han har vokst opp i akademiet til City og har vært beskyttet av dem. Nå tar han et steg videre i karrieren der han må gi jernet, og vise det han har av kvaliteter, skiver Celinas far, Edvar Celina, til Nettavisen.

PÅ PLASS: Bersant Celina var på Liberty Stadium for å signere for sin nye klubb.

Celina fikk én ligakamp for City i Premier League. Den kom i 1-2 tapet mot Leicester på Etihad Stadium i 2016. Han har også flere cupkamper for de himmelblå fra Manchester.

Han har tidligere vært på utlån i klubber som Twente og Ipswich Town. Angrepsspilleren har to U21-landskamper for Norge, og har 10 landslagskamper for Kosovo.

Nå blir han lagkamerat med kjente Premier League-navn som Wilfried Bony, Federico Fernández og Leroy Fer i Wales.

Mest sett siste uken