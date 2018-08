Den useedede grusspesialisten Kiki Bertens avverget en matchball på vei mot finaleseier over verdensener Simona Halep i storturneringen i Cincinnati.

26-årige Bertens har overrasket stort i turneringen og spilte søndag sin aller første finale på hardcourt. Det gjorde hun så bra at det endte med seier 2-6, 7-6 (8-6), 6-2.

Halep kom til kampen med ni strake seirer bak seg, deriblant finalen i Montreal forrige helg. Hun hadde en matchball i tiebreak i 2. sett, men maktet ikke å utnytte den, og det ble vendepunktet i kampen.

– Jeg har ikke ord for hva jeg føler nå. Jeg håper jeg kan spille flere kamper som denne mot Simona, sa Bertens.

På veien mot finale slo hun ut tre andre topp-10-spillere.

Halep spilte finale i Cincinnati for tredje gang, men har fortsatt til gode å vinne turneringen som er blant de viktigste i oppkjøringen til US Open.

– I det siste settet merket jeg at jeg er sliten, sa Halep.

– Jeg har tapt tre finaler her, men jeg gir ikke opp forsøket på å vinne turneringen, for jeg elsker å spille her, la hun til.

Tross tapet er det klart at hun beholder førsteplassen på WTA-rankingen gjennom US Open.

Bertens kommer til å klatre fra sin 17.-plass.

